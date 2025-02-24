Каллас підкреслила, що в будь-якій потенційній мирній угоді щодо припинення російської війни мають брати участь Україна і Європа.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас звинуватила США в поширенні російських наративів, заявивши, що адміністрація президента США Дональда Трампа піддається на забаганки Росії у своїй різкій критиці України.

Як пише Bloomberg, виступаючи перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі в понеділок, Каллас наголосила, що в будь-якій потенційній мирній угоді щодо припинення російської війни повинні брати участь Україна і Європа, оскільки зростають побоювання, що обидві сторони опиняться осторонь від переговорів.

"Ми не можемо говорити за президента Трампа, і ці заяви дуже цікаві", - сказала Каллас. "Якщо ви подивитеся на повідомлення, які надходять зі Сполучених Штатів, то стане зрозуміло, що там дуже сильно представлений російський наратив".

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Вона також повідомила, що у вівторок вона вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з держсекретарем Марко Рубіо, оскільки європейські лідери намагаються переконати адміністрацію США зберегти військову підтримку Києва.

"Жодна угода без нас не спрацює, і це абсолютно ясно", - сказав Каллас. "Ви можете обговорювати з Путіним усе, що хочете, але якщо йдеться про Європу або Україну, то Європа і Україна також повинні погодитися на цю угоду".

Вона також повідомила, що ЄС презентував "нову оборонну ініціативу з підтримки України боєприпасами в короткостроковій перспективі", яку обговорюватимуть на зустрічі в понеділок. За даними джерел, ЄС готує пакет додаткової військової допомоги Україні на суму близько 20 мільярдів євро. Ініціатива буде спрямована на постачання артилерійських боєприпасів, систем ППО, далекобійних ракет, безпілотників та іншого озброєння.

У Європі критикують позицію Трампа щодо України

Минулого тижня Трамп обрушився з критикою на президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів", і заявивши, що Україна нібито відповідальна за розпочату війну.

Коментуючи ці скандальні заяви, експрем'єр Британії Борис Джонсон зазначив, що ця риторика просто огидна. Він порівняв, що це те ж саме, що плавці напали на акулу в "Щелепах".

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