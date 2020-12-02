В умовах епідемії коронавірусу ще більше людей почали працювати з дому і межа між "вдома" та "на роботі" фактично зникла.

Європарламент на рівні комітету з питань праці схвалив пропозицію про те, щоб на рівні законодавства закріпити право працівників не відповідати на дзвінки та повідомлення роботодавця у неробочий час.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Європарламенту, передає Європейська правда.

Резолюцію підтримали 31 голосами "за", тоді як "проти" голосували 6 і ще 18 - утрималися.

Документ закликає Єврокомісію внести проект Директиви ЄС про право вимикати засоби комунікації, оскільки зараз це не прописано у законодавстві належним чином.

Євродепутати наголошують, що можливість "залишити роботу на роботі" повинна бути фундаментальним правом, щоб працівники могли не реагувати на робочі задачі й комунікацію в неробочий час без наслідків для себе.

У резолюції йдеться, що культура, яка схвалює перебування на зв’язку 24/7, разом з очікуваннями роботодавця, що працівник має бути доступним завжди, може негативно впливати на баланс між роботою та особистим життям, на фізичне й ментальне здоров’я людей та задоволеність життям.

Читайте такожЄвропарламент ухвалив резолюцію щодо подій в Білорусі

Європарламентарі зазначають, що це стало особливо гострим питанням в умовах епідемії коронавірусу, коли ще більше людей почали працювати з дому і межа між "вдома" та "на роботі" фактично зникла.

Згідно з даними Eurofound, після початку епідемії коронавірусу з дому працюють понад третина усіх працівників країн ЄС.

Резолюцію, яка сама по собі не має юридичної сили, мають розглянути на сесії Європарламенту у січні 2021 року. Якщо парламент підтримає її, далі документ передадуть Єврокомісії та країнам-членам, щоб оформити його у регуляторний документ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН