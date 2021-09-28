У Гетеборзі прогримів вибух / фото t.me/ru2ch_news
У вівторок, 28 вересня, у шведському місті Гетеборг прогримів потужний вибух в багатоповерховому житловому будинку.
Як повідомляє Sveriges Radio, інцидент стався в центральній частині міста близько п'ятої ранку в районі Овре Хусаргатан.
Після вибуху в будівлі виникла пожежа.
З будівлі евакуювали близько 100-200 людей. До лікарень госпіталізували від 20 до 25 постраждалих. Як мінімум три людини у віці від 60 до 80 років отримали серйозні травми.
У Гетеборзі прогримів вибух / фото t.me/ru2ch_news
У Гетеборзі прогримів вибух / фото t.me/ru2ch_news
Наразі причина вибуху невідома.
Вибух стався в житловому багатоквартирному будинку в шведському Гетеборзі
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