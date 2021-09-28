До лікарень госпіталізували від 20 до 25 людей.

У вівторок, 28 вересня, у шведському місті Гетеборг прогримів потужний вибух в багатоповерховому житловому будинку.

Як повідомляє Sveriges Radio, інцидент стався в центральній частині міста близько п'ятої ранку в районі Овре Хусаргатан.

Після вибуху в будівлі виникла пожежа.

З будівлі евакуювали близько 100-200 людей. До лікарень госпіталізували від 20 до 25 постраждалих. Як мінімум три людини у віці від 60 до 80 років отримали серйозні травми.

Наразі причина вибуху невідома.

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Автор: Катерина Шварц