Крім того, він приставав до дітей і записував їх на приховані камери.

В Австралії вчитель початкової школи використовував фотографії дітей для створення секс-відео.

42-річний Джеймс Вільям Треже знімав себе під час статевого акту з секс-ляльками в масках, зроблених зі шкільних фотографій його нинішніх і колишніх учнів, пише Mail Online.

Чоловіка посадили до в'язниці, коли поліція зловила його на зйомках дітей на пляжі у Квінсленді ще у 2018 році. Коли ж детективи обшукали його житло, вони виявили 3 900 зображень жорстокого поводження з дітьми, що зберігаються на його ноутбуці, а також взуття, оснащене секретними записуючими пристроями.

Правоохоронці знайшли відео, на яких він займається сексом з дитиноподібною секс-лялькою у шкільній формі, а також фільми зі статевими актами, де він наклав цифрове зображення свого обличчя та обличчя одного зі своїх учнів.

Читайте також"Вас лише до стінки": вчителька заявила учням про необхідність їх розстрілюватиПоки Треже був у Квінсленді, поліція штату Вікторія провела обшук в його будинку в Мельбурні, виявивши десятки компакт-дисків, DVD і жорстких дисків із зображенням жорстокого поводження з дітьми, майже 100 знятих ним відеороликів за участю дітей і три прихованих камери спостереження.

Треже також зібрав 30 000 відео та зображень, знятих у школах, де він викладав, і вів щоденник свого спілкування з учнями.

У січні 2021 року у Квінсленді чоловіка звільнили за умовно-достроковим, проте тепер йому загрожує тюремний термін за злочини на сексуальному ґрунті щодо дітей вже у штаті Вікторія.

У понеділок в окружному суді штату він визнав себе винним за звинуваченням у виробництві та зберіганні матеріалів з жорстоким поводженням з дітьми, а також за двома пунктами звинувачення в непристойних діях з дитиною до 16 років.

В одному з описаних випадків Треже запросив дітей у свій клас в обідній час, дав одній дівчинці шоколад, а потім почав торкатися її статевих органів. Інший колишній учень розповів, як учитель п'ять-шість разів лоскотав одного з них в "дивних або неправильних місцях".

У ще однієї жертви в результаті дій чоловіка виникли проблеми з психічним здоров'ям, вона почала вживати наркотики та алкоголь. Деякі жертви досі не знають, що Треже знімав їх упродовж багатьох років.

"Найсерйознішим аспектом є використання його положення вчителя початкової школи, від якого батьки мають право очікувати, що він захищатиме дітей", - сказала суддя під час засідання.

Читайте такожУ Росії винесли вирок священику за розтління понад 50 дітейАдвокат захисту своєю чергою стверджує, що його клієнт, очевидно, страждає педофілією, але робить перші кроки на довгому шляху до реабілітації. За словами прокурора, однак, підсудний не визнає, що причиною злочинів були сексуальні відхилення.

Перед винесенням вироку суд призначив судово-психіатричну експертизу. Треже внесуть до реєстру сексуальних злочинців на все життя, а 31 січня він знову постане перед судом для подальшого розгляду справи.

Як повідомляв УНІАН, у США в державній школі Монтгомері розслідують факт появи вчителя перед учнями в оголеному вигляді. А вагітну вчительку заарештували через сексуальні стосунки з 15-річним хлопчиком.

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Автор: Катерина Комолова