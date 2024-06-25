Таке рішення було прийнято після ударів РФ по найбільшій друкарні України в Харкові.

Сполучені Штати Америки профінансують друк понад трьох мільйонів підручників для українських учнів у наступному навчальному році через знищення росіянами українських друкарень. Про це заявили в інтерв'ю CNN високопосадовці американської адміністрації.

"Завдаючи ударів по українських друкарнях, Росія намагається зірвати виробництво українських підручників і навчання українських дітей. Ми не дозволимо Росії досягти успіху. Саме тому ми надаємо допомогу для друку понад трьох мільйонів підручників для українських учнів початкових класів напередодні цього навчального року. Наше послання чітке: ми будемо продовжувати стояти з українським народом, який захищається від варварської агресивної війни Росії", - запевнив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

У CNN нагадали, що фінансування у розмірі близько 8 мільйонів доларів на друк підручників проводиться тоді, коли адміністрація Байдена посилила свою політику, намагаючись допомогти Україні боротися проти РФ.

Відео дня

"Адміністрація змінила свою політику, дозволивши використовувати американську зброю для завдання ударів по російській території, де російські війська здійснюють транскордонні напади на Україну - ця зміна була вперше публічно визнана наприкінці травня, коли Україна намагалася відкинути російське просування до північно-східного міста Харкова", - йдеться у матеріалі.

Крім того, адміністрація надає пріоритет критично важливим можливостям протиповітряної оборони для України перед іншими країнами.

"Це все поєднується з точки зору допомоги українським військовим у захисті свого неба, а також допомоги в забезпеченні того, щоб Україна могла навчати своїх студентів і дітей. Недостатньо просто підтримувати їхніх військових. Звісно, ми це робимо. Але ми також визнаємо, що Росія намагається зробити щось ширше, а саме - націлитися на українську культуру, історію та ідентичність, і ми повинні реагувати і на це", - підкреслив високопоставлений чиновник адміністрації.

Посадовці додали, що 3,2 мільйона підручників будуть виготовлені на інших українських друкарнях до початку навчального року. Вони будуть розподілені "у приблизно 12 700 шкіл по всій Україні".

Водночас посол України в США Оксана Маркарова відреагувала на таке рішення США та назвала його "надзвичайно своєчасним і дуже цінним для народу України".

"Особливо важливо, що фінансування буде надано українським друкарням. Це ще одна інвестиція в наше майбутнє, в нашу боротьбу за справедливість і людяність. Як і така необхідна підтримка в галузі оборони та озброєнь, це ще одна ознака міцної стратегічної дружби між нашими країнами. Як сказав президент Зеленський: "Партнерство між Україною та США є міцним і непохитним", - підсумувала вона сказала для CNN.

Удар по друкарні у Харкові - що відомо

Наприкінці травня російські окупанти завдали ракетного удару по найбільшій українській друкарні "Фактор-Друк". За оцінками США, Україні знадобиться від шести до восьми місяців, аби відновити підприємство.

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару загинуло семеро працівників друкарні. Перелік загиблих оприлюднили у День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, 25 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: