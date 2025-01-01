Глава міністерства наголосив, що росіяни забрали "невинні життя".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував удар російських окупантів вранці 1 січня по Києву, внаслідок якого загинули двоє людей. Відповідний допис він опублікував у мережі Х.

Міністр зазначив, що "у день Нового року, час миру та надії, Росія обрала насильство, напавши на Київ і забравши невинні життя".

Він запевнив, що і надалі чеська дипломатія буде на боці України.

Відео дня

"Отже, ось моя резолюція: чеська дипломатія й надалі твердо стоятиме на боці українців, бо мир починається з притягнення до відповідальності агресора", - заявив глава МЗС Чехії.

Що відомо про російський удар по столиці України вранці 1 січня

Російські окупаційні війська атакували Україну дронами. Як наслідок - у житловому будинку на Печерську руйнувань зазнали два верхні поверхи.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинуло двоє людей, також є 6 поранених. 4 осіб врятували. У Національному банку України повідомили, що через ворожу атаку горів дах корпусу НБУ. Є пошкодження й у Святошинському районі Києва.

"Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні". Такими словами на атаку відреагував президент України Володимир Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: