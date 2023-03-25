Перші ознаки свідчать про те, що об'єкти знищено, заявив речник Пентагону.

Спікер Пентагону Патрік Райдер відреагував на удар у відповідь США після атаки американської військової бази на північному сході Сирії в районі Грін-Віллідж, яку здійснили підтримувані Іраном бойовики.

"Ми продовжуємо оцінювати результати наших ударів. Перші ознаки свідчать про те, що об'єкти знищені", - заявив він журналістам, передає Укрінформ.

При цьому він не став говорити про потенційні майбутні операції і додав:

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"Крім того, ми завжди залишаємо за собою право на адекватну відповідь".

Удар по військовій базі США в Сирії - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, напередодні підтримувані Іраном бойовики обстріляли базу США в Сирії.

Відомо, що у результаті удару загинув один американський військовослужбовець, ще п'ятеро були поранені.

Вашингтон відповів на атаку ударом по іранських найманцях. Американці здійснили "наліт" на проіранських бойовиків за допомогою бойових літаків, бойових вертольотів AH-64 Apache і артилерії.

Президент США Джо Байден, реагуючи на атаку на американську базу в Сирії, попередив Іран, що Вашингтон "рішуче діятиме" для захисту своїх громадян.