Нова угода не містить положень про право власності США на ядерну енергетичну інфраструктуру України, але це питання може бути порушено у майбутньому.

Сполучені Штати Америки наполягають на укладенні нової версії угоди про корисні копалини України, яка включає також контроль над енергетичними активами. Попри те, що Вашингтон розширює свої попередні вимоги, Києву не пропонуються жодні гарантії безпеки.

Про це пише видання Financial Times, журналісти якого ознайомилися з новим проєктом угоди. Зазначається, що ця версія документу виходить далеко за рамки початкової угоди. Українські високопосадовці кажуть, що нова пропозиція може "підірвати суверенітет їхньої країни, вивести прибутки за кордон і поглибити її залежність від Вашингтона".

Згідно з новим документом, угода буде поширюватися на всі мінеральні ресурси, включно з нафтою і газом, та основні енергетичні активи на всій території України. У США вимагають створення наглядової ради для нагляду за спільним інвестиційним фондом. Цей орган мав би розподіляти доходи від українських нафтових, газових і мінеральних проектів між двома країнами.

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"США призначатимуть трьох з п'яти членів наглядової ради, що дасть Вашингтону повне право вето на діяльність фонду. У проекті також йдеться про те, що "внески Сполучених Штатів після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році" будуть "розглядатися як внески в партнерство"", – йдеться у матеріалі.

Днями міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що нову угоду може бути підписано вже наступного тижня. Водночас джерела FT серед високопоставлених українських чиновників кажуть, що це навряд чи станеться. Один зі співрозмовників видання назвав нову пропозицію США "несправедливою", а інший порівняв її з "пограбуванням". Ще один український урядовець заявив, що для вивчення документу та підготовки зустрічної пропозиції уряд залучив юридичних радників.

Нова пропозиція адміністрації Трампа замінить попередню рамкову угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів України, про яку Київ і Вашингтон домовилися минулого місяця. Вона передбачала створення фонду, до якого Україна відраховувала б 50% від усіх майбутніх прибутків від видобутку корисних копалин. Документ так і не було підписано на тлі скандалу в Білому домі під час візиту президента України Володимира Зеленського.

"Згідно з новою пропозицією, проєкти, що фінансуватимуться фондом, включатимуть проєкти, які реалізовуватиме сам український уряд, а також компанії, схвалені Києвом, або державні організації. Угода також охоплює інфраструктуру, пов'язану з експлуатацією природних ресурсів, таку як дороги, залізниці, трубопроводи, порти та переробні заводи", – акцентують журналісти.

Водночас кошти, які будуть отримані від цієї пропозиції, будуть конвертуватися в іноземну валюту та спрямовуватися за кордон. Відповідальність за компенсацію в разі виникнення затримок чи суперечок покладатиметься на Україну. Штати ж будуть отримувати роялті з фонду раніше за Україну, до того ж – із 4-відсотковою надбавкою. Також у Вашингтоні збережуть пріоритетне право на інфраструктурні проекти та право вето на продаж ресурсів третім особам.

При цьому нова угода не містить положень про право власності США на ядерну енергетичну інфраструктуру України. Хоча цього пункту немає, українські чиновники все ще мають певні перестороги щодо того, що ядерні активи все ще можуть опинитися на столі переговорів. Це питання, за словами одного з джерел, вже порушувалося.

Угода про ресурси зі США

Як відомо, у лютому 2025 року мало відбутися підписання угоди про корисні копалини зі США – під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. Після публічної суперечки в Овальному кабінеті президент покинув Білий дім, а документ так і не підписали.

Тепер же США передали Україні новий варіант угоди, повідомляв американський міністр фінансів Скот Бессент.

"Ми передали готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українці, і ми сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення і, можливо, навіть будуть поставлені підписи", – сказав він.

Bloomberg писало, що нова версія угоди про ресурси покликана витіснити Європу з України. Зазначалося, що в рамках документу адміністрація Трампа вимагає "права першої пропозиції" щодо інвестицій у всі інфраструктурні та видобувні проекти.

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