Трамп хоче платити $1 млн кожному жителю Гренландії за приєднання до США, - Daily Mail

Президент США погодив "рамки майбутньої угоди" та готовність запропонувати гроші за голосування за приєднання острова до Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запропонувати жителям Гренландії по 1 мільйону доларів кожному, якщо вони погодяться на приєднання острова до Сполучених Штатів. Про це повідомляє Daily Mail.

Населення Гренландії становить близько 57 тисяч осіб. За даними джерел, Трамп вже погодив "рамки майбутньої угоди" щодо контролю над Гренландією та обговорив це питання з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Водночас, минулої ночі військові офіцери НАТО обговорювали деталі угоди: Данія може поступитися США невеликими ділянками гренландської території, де американські військові зможуть будувати бази. Чиновники порівняли таку пропозицію з британськими військовими базами на Кіпрі, які залишаються суверенними територіями Великої Британії.

Відео дня

Трамп назвав угоду "найбільш довгостроковою" і уточнив, що вона "назавжди", без часових обмежень.

Що передувало

Раніше президент США також ініціював скасування мит для низки європейських країн, що стало частиною ширшої дипломатичної та економічної політики.

Пропозиція викликала резонанс у світових ЗМІ та політичних колах, адже потенційне приєднання Гренландії до США ставить під сумнів міжнародні домовленості та суверенітет Данії.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп заявив, що США не будуть використовувати силу для встановлення контролю над Гренландією і "ввічливо просять" продати їм цей острів. Американський лідер сказав, що "жодна країна не зможе забезпечити безпеку Гренландії, за винятком США".

Вас також можуть зацікавити новини: