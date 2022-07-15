Про всі заходи, які будуть прийняті, в державі не розповіли.

Угорщина підготувала сценарії на випадок, якщо російська агресія проти України досягне Закарпаття. Держава готова вживати заходів, і виведення військових з охорони кордону — один з них.

Такою інформацією поділився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у свіжому інтерв'ю порталу Hirado.

За словами МЗС, його країна продовжить політику максимального дистанціювання від війни. Держава хоче звести до мінімуму ймовірність бути втягнутим в бойові дії.

При цьому в Угорщини готові сценарії на випадок, якщо битви почнуть розгортатися на території Закарпаття. Правда, міністр закордонних справ не став конкретизувати дії країни в такій ситуації.

"Ми також підготували сценарії на випадок війни [на Закарпатті], і виведення угорських військових з охорони кордону частково є частиною цього", — заявив Сійярто.

На думку чиновника, західні країни ввели вже достатньо санкцій. Тепер потрібно зосередитися на припиненні вогню і досягненні миру.

Нагадаємо, на початку липня Сійярто повідомив, що Угорщина не відправляє Україні зброю, тому що боїться помсти з боку РФ і подальших обстрілів угорців на Закарпатті. За таку заяву міністр піддався критиці з боку українських угорців.

Вчора, 14 липня, Угорщина підвищила боєготовність своїх збройних сил і оголосила про навчання.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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