Будапешт погрожує заблокувати поширення шенгенської зони на Болгарію.

Угорщина накладе вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони Європи, якщо вона не скасує рішення про підвищення плати за транзит російського газу своєю територією. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Ми чітко дали зрозуміти болгарам, що якщо вони продовжуватимуть це протягом тривалого часу, якщо вони будуть загрожувати безпеці енергопостачання Угорщини протягом тривалого часу, тоді ми накладемо вето на їхній вступ до Шенгену", - сказав Сіярто.

За словами Сіярто, дії Болгарії суперечать європейським нормам і загрожують безпеці поставок газу не лише до Угорщини, але також до Сербії та Північної Македонії.

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Петер Сіярто зазначив, що наступного тижня буде розглядатися рішення про членство Болгарії в Шенгені, "тому вони раптово почали всіляко намагатися скасувати цей закон". "Якщо його буде скасовано, ми також відкличемо наше рішення щодо вето" – сказав міністр.

Угорщина застосовує право вето в ЄС

Як писав УНІАН, Угорщина не соромиться використовувати право вето при голосуваннях за ключові рішення Європейського союзу, аби домогтися того, що їй потрібно.

Цього тижня Будапешт заблокував одразу два ключові рішення ЄС – про виділення Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги у наступні чотири роки, а також про перегляд бюджету ЄС. Такими діями Угорщина домагається розмороження дотацій з бюджету ЄС, які вона перестала отримувати через підозри в корумпованості та антидимекратичності угорського уряду.

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