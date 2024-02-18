Він зазначив, що серед іншого ЄС має збільшити підтримку Києва.

Головним завданням Євросоюзу у сфері безпеки щодо України є її членство в ЄС.

Про це заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, пише The Guardian.

Дипломат заявив, що найважливіші геополітичні питання, які стоять сьогодні перед ЄС, пов'язані з Україною, сектором Гази, глобальним Півднем і обороною.

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"Ми повинні збільшити і надати Україні зобов'язання у сфері безпеки", - заявив він.

При цьому Боррель підкреслив, що "найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство" в Євросоюзі.

Вступ України до Євросоюзу

У грудні 2023 року Євросоюз схвалив початок переговорів з Україною про членство. Тоді Єврокомісії рекомендували затвердити організаційні аспекти для переговорного процесу.

А 17 січня Єврокомісія почала працювати над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною.

26 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Євросоюзі офіційно почали скринінг українського законодавства.

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