Конгрес США має обмежений час для затвердження нового пакету підтримки України.

В разі програшу України у війни з РФ - це стане для каденції чинного лідера США Джо Байдена особистою поразкою на рівні "другого Афганістану".

Наразі в Сенаті США досі не дійшли консенсусу щодо затвердження нового пакету підтримки Києву на 61 мільярд доларів. Відповідне голосування Вашингтон провалив ще в ніч на 7 грудня, а адміністрація Байдена зіткнулася з тиском з боку Конгресу - темою України "спекулюють", щоб досягти від Білого дому згоди посилити безпеку кордону з Мексикою, хоча, всі дозволені "дедлайни" щодо надання зброї Києву вже майже пройдені. На цьому акцентує The Wall Street Journal.

Йдеться про внутрішній міграційний контроль, на посиленні якого наполягає спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон та інші республіканці.

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Конгрес США зібрався на офіційні "зимові канікули", так і не досягнувши жодної згоди у питаннях надання фінансової допомоги Україні та Ізраїлю, нагадує ЗМІ. Це підштовхує до наріжного питання, чи дійсно США дозволять перетворити розбіжності у власних внутрішніх проблемах "до зради" українських інтересів в момент "переламного етапу історії", про який у вівторок особисто згадував у своїй промові Байден, згадує WSJ. "У це важко повірити, але, можливо, так воно і є", - пише видання.

"Байден попередив у вівторок, що Америка перебуває "на справжньому переломному етапі історії", який може "визначити майбутнє" Європи. Він має рацію. Без надання більшої кількості американської зброї, Україна програє Володимиру Путіну. Одним з результатів її програшу стане нестабільна Європа", - акцентує ЗМІ.

Україні скоро знадобиться більше боєприпасів, а американські поставки закінчуються. Кремль запускає нові виробництва і робить ставку на те, що "зимовий застій" в рішеннях Заходу остаточно зведе нанівець підтримку для України. Видання вказує, що Україні вже не вистачає засобів ППО для захисту міст від російських повітряних атак.

Однак Байден, схоже, не дуже поспішає діями показувати, що дійсно робить у цій війні ставку на Україну, зазначає ЗМІ. Він лише нещодавно став серйозно розглядати вимоги республіканців, хоча ще кілька місяців тому було зрозуміло, що доля України стане предметом "торгів" в разі зволікань з боку його адміністрації.

WSJ заявляє, що республіканці праві в тому, що зосереджують зусилля на врегулюванні безпеки внутрішніх кордонів США, адже щодня до країни приїжджають тисячі нових мігрантів, тому їхні пропозиції "обґрунтовані".

Водночас слід розуміти, що Конгрес має швидко ухвалити потрібне рішення для України, поки її потреба у зброї не стала непоправно критичною.

"Чим повільніше постачатиметься зброя, тим довше триватимуть бойові дії і тим менша ймовірність, що Україна зможе перехопити ініціативу на полі бою. Критики України хочуть, щоб Київ пішов на переговори з Росією, але навіщо Путіну домовлятися зараз, якщо він вважає, що цілком може перемогти?", - пише ЗМІ.

Наразі Байден вагається йти на остаточний компроміс та зважає на думку "лівих прогресивних сил", які вже розгнівані через те, що він підтримав Ізраїль. Байден не розуміє, що поразка України у війни з РФ стане для США страшнішою за поразку в Кабулі - це буде "другий Афганістан".

"Захоплена Україна стала б для президента Байдена другим Афганістаном. Очікувана стратегічна шкода - перемога Путіна, додаткове натхнення для Китаю - були б набагато гіршими за поразку в Кабулі. Республіканці не хочуть бути причетними до такого світу, але вони будуть, якщо зараз залишать Україну після того, як її народ вже віддав стільки людських життів за два роки війни", - зазначає видання.

WSJ вважає, що угода про "українсько-американський кордон" була б корисним поштовхом і тонізуючим засобом для поляризації американської політики. Також там нагадали, що Київ - не єдина зацікавлена сторона, яка спостерігає за рішеннями Байдена і американських законодавців.

Байдену погрожує імпічмент як президенту США

Напередодні Reuters повідомило, що ескалація між Байденом і законодавцями США може досягти піку. 13 грудня був ризик, що Палата представників США проголосує за його імпічмент як чинного президента.

Засудити Байдена можуть за давній скандал, пов'язаний з бізнесом його сина за часів каденції політика як віце-президента США. Хоча наразі ЗМІ сумніваються, що республіканці мають достатньо доказів, щоб дійсно ініціювати імпічмент.

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