Чоловік створив акаунт в одній з популярних соціальних мереж та публікував там відвертий контент.

Українець Андрій Таращук заробив 150 тисяч євро на інтимних фото своєї померлої дівчини.

Як повідомляє Euronews, чоловік завів OnlyFans-акаунт своїй 29-річній дівчині, яка трагічно загинула внаслідок аварії. На цьому ресурсі підозрюваний тривалий час публікував інтимні фото померлої, зроблені ще за життя.

Ці світлини загибла надсилала чоловіку приватно. Про акаунт випадково дізналися друзі дівчини. Вони звернулися до правоохоронців.

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Чоловіка затримала поліція Польщі. Родичі покійної вимагають компенсації та ув'язнення для чоловіка, проте його скоріше за все просто депортують з країни.

Як українці ставляться до OnlyFans

Сервіс OnlyFans – це платформа з Великобританії, яка переважно використовується творцями контенту для дорослих. Вона дозволяє підписникам отримувати контент від творців за щомісячний членський внесок.

Українські чоловіки відповіли, чи зустрічалися з жінками, які заробляють на платформі інтимного контенту OnlyFans. Думки розділилися. Детальніше - у матеріалі.

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