'Цинічна брехня': Молдова відповіла Росії після удару по пункту пропуску в Україні

В країні наголосили, що через ці пункти проходять люди, а не перевозять зброю, як заявили в РФ.

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що Росія навмисно атакувала пункт пропуску "Тудора-Старокозаче" та намагається виправдати удар неправдивими заявами про перевезення зброї з Молдови до України. Про це повідомляє Newsmaker.

"Це неправдиве та абсолютно необґрунтоване твердження. Через територію Республіки Молдова зброю в Україну не перевозять - ні через пункт пропуску "Тудора-Старокозаче", ні через інші прикордонні пункти", - йдеться у заяві МЗС країни.

Там наголосили, що через ці пункти проходять люди - сім'ї, діти, матері та літні люди, які пересуваються між двома країнами.

Відео дня

У відомстві підкреслили, що в результаті атаки загинули двоє мирних жителів, ще кілька людей отримали поранення.

"Спроба виправдати вбивство мирних жителів неправдивими заявами про нібито "перевезення зброї" є цинічною та неприйнятною. Молдова рішуче засуджує цю атаку і категорично відкидає будь-які спроби виправдати її за допомогою брехні та дезінформації", - зазначили в МЗС Молдови.

Заява МЗС Молдови зʼявилася після того, як Міністерство оборони Росії підтвердило атаку. У Москві заявили, що завдали удару по логістичних об'єктах пункту "Старокозаче", які, за твердженням російської сторони, використовували для перевезення військових вантажів в Україну.

Атака на пункт "Старокозаче" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 9 вересня російська окупаційна армія атакувала український пункт пропуску "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою в Одеській області. Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Внаслідок атаки виникли пожежі.

За даними пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області, внаслідок атаки пошкоджено споруди, знищено пасажирські автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 3 - постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини: