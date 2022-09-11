Українські біженці збільшать робочу силу ЄС на 0,5%.

Кількість громадян України, хто виїхав до Євросоюзу через війну, перевищила кількість тих, хто виїхав із Сирії.

Про це пише видання Public News Time.

"Європейські країни надали українським біженцям негайне право на роботу. Це був хороший дзвінок. Іммігранти можуть внести свій внесок в економіку приймаючої країни. Асиміляція буде легше для тих, хто залишиться", - сказано в матеріалі.

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При цьому пристосування до раптового припливу потребувало великих негайних витрат. Польща підрахувала, що їй доведеться витратити не менше 11 мільярдів євро на житло, соціальні послуги та інші витрати.

Джованні Пері, економіст Каліфорнійського університету в Девісі, підрахував, що кожен біженець може обійтися в 8000-10 000 доларів в перший рік на житло та іншу підтримку. Але, враховуючи жорсткі європейські ринки праці, він очікує, що українські біженці, які залишаться, в наступні роки будуть приносити достатній дохід, щоб переважити ці витрати.

Згідно зі звітом центрального банку, тільки кожен шостий біженець, який прибув до Польщі, хоче залишитися тут назавжди. Головною причиною була проблема забезпечення себе.

Проте, очікується, що українські біженці збільшать робочу силу ЄС на 0,5%. За даними Європейського центрального банку, з першої групи тільки 17% сирійських біженців працездатного віку отримали роботу після двох років перебування в країні, і менше 50% після п'яти років.

Також стверджується, що географічна і культурна близькість України повинна допомогти біженцям асимілюватися, як і їх відносно високий рівень освіти. Середній біженець в Європі в середині десятиліття був молодою людиною зі скромною кваліфікацією, а у випадку з українськими біженцями це, швидше за все, жінка з вищою освітою.

Як повідомляв УНІАН, переважна більшість тимчасово переселених за кордон українців планують повернутися в Україну і лише 7% респондентів не планують повертатися.