Уряд було сформовано напередодні візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Парламент Чорногорії у вівторок, 31 жовтня, призначив новий уряд – коаліцію проєвропейських і просербських партій. Після нічних дебатів 81-місний парламент підтримав новий уряд 46-ма голосами, пише EurActiv.

Новий уряд на чолі з Мілойко Спаїчем з руху "Європа зараз" матиме 18 міністрів і п’ять віце-прем’єр-міністрів. До нього увійдуть правоцентристські проєвропейські демократи, просербські соціалісти та п'ять партій албанської меншини.

"Наші чотири головні зовнішньополітичні пріоритети – це повноправне членство… в ЄС, активне членство в НАТО, яке заслуговує на довіру, покращення добрих відносин із сусідами та посилення ролі країни в багатосторонніх організаціях", – сказав Спаїч парламенту.

Відео дня

Просербський і проросійський альянс "За кращу Чорногорію" на чолі з Андрією Мандичем погодився проголосувати за уряд Спаїча в обмін на посаду спікера парламенту та чотири міністерські посади (після перестановок уряду, попередньо запланованих на наступний рік). Мандича називають одним з найбільш просербських та проросійських політиків Чорногорії. Також він є одним з фігурантів справи про спробу держперевороту у Чорногорії у 2016 році, метою якої було повалення уряду та встановлення проросійського альянсу.

Уряд було сформовано майже через 5 місяців після парламентських виборів та напередодні візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Чорногорія з 2010 року має офіційний статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Політична ситуація в Чорногорії

У серпні 2022 року уряд Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Дрітаном Абазовичем отримав вотум недовіри й відправлений у відставку. Попередній уряд Чорногорії на чолі зі Здравко Кривокапичем також отримав вотум недовіри – в лютому 2022 року, після 14 місяців перебування при владі.

У березня 2023 року президент Чорногорії Міло Джуканович не зміг сформувати уряд й видав указ про розпуск 27-го скликання парламенту. У червні 2023 року в країні пройшли позачергові парламентські вибори. Найбільше голосів отримав рух "Європа зараз" (близько 25%). Проєвропейська "Демократична партія соціалістів" посіла друге місце. Також до парламенту пройшов Консервативний альянс "За майбутнє Чорногорії", який очолює просербський і проросійський Демократичний фронт. Ці вибори мали започаткувати еру стабільності після майже трьох років політичної турбулентності, внаслідок якої пішли у відставку два уряди.

Вас також можуть зацікавити новини: