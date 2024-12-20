Росія прицільно набирає жінок з Африки для роботи на заводах, оскільки чоловіки "можуть бути занадто агресивними та небезпечними".

Росія набирає вихідців з країн Африки для роботи на військових заводах, зокрема, на заводі по виробництву "Шахедів" Алабуга в Татарстані. При цьому розслідування "Голосу Америки" виявило, що деякі африканські країни свідомо налагоджують зв'язки з російською організацією, яка стоїть за цією рекрутинговою програмою.

"Вебсайт російської програми "Алабуга старт" зображує красиві перспективи життя для африканських жінок в російському Татарстані. Хоча на сайті не вказується, що він адресований саме жінкам, але саме вони присутні в усіх рекламних роликах", - йдеться у статті.

Як повідомляє російське незалежне видання Protokol, програма спеціально націлена на молодих жінок, оскільки її організатори вважають, що молоді чоловіки з Африки "можуть бути занадто агресивними та небезпечними".

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Як зазначають експерти, мотивацію для африканців приїхати в Росію легко зрозуміти, адже багато з країн Африки мають дуже високий рівень безробіття, а тут їм пропонують привабливі робочі пропозиції.

Засновник Інституту науки і міжнародної безпекиДевід Олбрайт стверджує, що представники "Алабуги" нещодавно відвідали Сьєрра-Леоне, Замбію та Мадагаскар, підписавши меморандуми про співпрацю з місцевими організаціями. Ці зв'язки, як він вважає сигналізують про потенційне розширення зусиль з вербування.

"Голос Америки" виявив, що деякі африканські уряди є свідомими партнерами "Алабуги". Зокрема, про набір за програмою "Алабуга старт" є оголошення на сайті міносвіти Нігерії. Схожі повідомлення розміщені на урядових сайтах Уганди, Малі та Буркіна-Фасо та в азійському Бангладеші", - йдеться у статті.

Росія шукає робочу силу

Як писав УНІАН, російська військова промисловість страждає від гострого дефіциту кваліфікованих робітників. Тому Росія обманом заманює дівчат з Африки на свої військові заводи в Татарстані, аби вони збирали "Шахеди" для ударів по Україні.

Працівницям обіцяють навчання та роботу в туристичній чи ресторанній галузях, але натомість направляють на завод із нестерпними умовами роботи.

Деякі жінки скаржилися на довгі години роботи під постійним наглядом, на порушення обіцянок щодо зарплати та щодо сфери навчання. Також їх змушують працювати з їдкими хімікатами, від яких на шкірі з’являються плями та свербіж.

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