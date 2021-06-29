Картини знайшли в ущелині у Кераті на материковій частині Греції.

В Афінах знайшли картину Пабло Пікассо, яку вкрали під час пограбування грецької галереї 9 років тому.

Про це пише BBC.

«Голову жінки» Пікассо знайшли разом з іншою вкраденою роботою – полотном «Млин» 1905 року нідерландського митця Піта Мондріана.

Йдеться про заздалегідь підготовлене пограбування Національної галереї Афін у 2012 році. Крадії навмисно діставали охоронців, вмикаючи сигналізацію, після чого знервована варта врешті її відключила. Це дозволило зловмисникам проникнути всередину приміщення через відчинені балконні двері, зняти витвори мистецтва з рам і забрати.

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Правоохоронці дізналися, що вкрадені картини все ще знаходяться у Греції, коли їх виставили на незаконних торгах за 20 мільйонів доларів. Та покупців не було.

WP уточнює, що картини знайшли в ущелині у Кераті на материковій частині Греції. За даними ЗМІ, копи затримали й допитують підозрюваного у Головному управлінні поліції Аттики.

Портрет жінки у фірмовому кубічному стилі Пікассо була подарована Національній галереї самим художником ще в 1949 році. Тоді він заявив, що це – подарунок на знак спротиву країни перед нацистською Німеччиною. На звороті роботи він написав: «Грецькому народу – повага Пікассо».

Очікується, що у вівторок слідчі проведуть прес-конференцію, присвячену віднайденим полотнам.

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Автор: Яна Ставська