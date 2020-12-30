Один із затриманих німців був раніше помічений у зв'язках з ультраправими угрупованнями та нацистськими рухами

В іспанському місті Малазі під час операції із затримання бандформування, що займається незаконною торгівлею зброї, виявили схованку з нацистськими реліквіями.

Читайте такожУ парламентській будівлі Німеччини невідомі надряпали свастику (фото)Відео зі знахідками було опубліковано на офіційному YouTube- каналі Цивільної гвардії Іспанії.

Зазначається, що в ході операції правоохоронці затримали трьох керівників угруповання - двох громадян Німеччини та одного підданого Великобританії.

Один із затриманих німців був раніше помічений у зв'язках з ультраправими угрупованнями та нацистськими рухами. Саме у нього й виявили цілий склад нацистських реліквій, уніформи і прапорів.

Затримання банди в Іспанії: інші подробиці

Злочинці продавали зброю наркоторговцям на півдні Іспанії. Закуповували його в Східній Європі, а після модифікували його в підпільній майстерні.

В ході обшуків поліція також знайшла:

121 одиницю вогнепальної зброї,

22 штурмові гвинтівки та вісім пістолетів-кулеметів,

майже 10 тисяч патронів різного калібру,

вісім глушників,

273 магазини,

одну протитанкову гранату, начинену півтора кілограмами вибухівки.

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Автор: УНІАН