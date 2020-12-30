В іспанському місті Малазі під час операції із затримання бандформування, що займається незаконною торгівлею зброї, виявили схованку з нацистськими реліквіями.
Читайте такожУ парламентській будівлі Німеччини невідомі надряпали свастику (фото)Відео зі знахідками було опубліковано на офіційному YouTube- каналі Цивільної гвардії Іспанії.
Зазначається, що в ході операції правоохоронці затримали трьох керівників угруповання - двох громадян Німеччини та одного підданого Великобританії.
Один із затриманих німців був раніше помічений у зв'язках з ультраправими угрупованнями та нацистськими рухами. Саме у нього й виявили цілий склад нацистських реліквій, уніформи і прапорів.
Затримання банди в Іспанії: інші подробиці
Злочинці продавали зброю наркоторговцям на півдні Іспанії. Закуповували його в Східній Європі, а після модифікували його в підпільній майстерні.
В ході обшуків поліція також знайшла:
- 121 одиницю вогнепальної зброї,
- 22 штурмові гвинтівки та вісім пістолетів-кулеметів,
- майже 10 тисяч патронів різного калібру,
- вісім глушників,
- 273 магазини,
- одну протитанкову гранату, начинену півтора кілограмами вибухівки.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram