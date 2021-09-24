Карлес Пучдемон може лишатися на свободі, поки влада Італії вирішує питання його екстрадиції.

Колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, якого сьогодні заарештували в аеропорту Альгеро, звільнили з-під арешту під час засідання суду на італійському острові Сардинія.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суддя прийняв рішення про те, що Пучдемон може лишатися на свободі, поки італійська влада займається питанням його екстрадиції.

Адвокат колишнього лідера Каталонії заявив, що він має право вільно залишити територію Італії. Головною умовою є його присутність на наступному засіданні стосовно його екстрадиції з країни 4 жовтня.

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Як повідомляв УНІАН, Пучдемона затримали 24 вересня на італійському острові Сардинія за ордером на арешт Іспанії через чотири роки після втечі з батьківщини після референдуму про незалежність, який Мадрид визнав незаконним.

Наразі Пучдемон живе в Бельгії. Він мав імунітет від судового переслідування після свого обрання до палати Європарламенту у 2019 році, але втратив його в березні.

Референдум 2017 року спричинив політичну кризу в Іспанії: регіональний парламент Каталонії проголосив незалежність від країни, а Мадрид запровадив пряме керування регіоном.

Автор: Світлана Закелова