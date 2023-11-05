Ізраїльский міністр Аміхай Еліягу вказав, що ядерний удар - можливий варіант дій сил ЦАХАЛ щодо сектору Гази.

Міністр у справах спадщини Ізраїлю Аміхай Еліягу допустив, що ЦАХАЛ може вдарити по сектору Гази ядерною зброю та змусив чинного главу уряду Біньяміна Нетаньяху "червоніти" через це та коментувати скандал.

Відповідну заяву чиновник від правої партії Ізраїлю "Отсма Єгудіт" зробив в інтерв'ю "Радіо Коль Берама". У відповідь на запитання, чи варто скинути атомну бомбу на угрупування ХАМАС в секторі Газі, Аміхай Еліягу заявив:

"Це одна з можливостей"

Еліягу не входить до складу кабінету безпеки Ізраїлю, який відповідає за прийняття рішень у воєнний час і не має ніякого стосунку до рішень Єрусалиму у війні проти ЦАХАЛ, вказує The Times of Israil.

Водночас ЗМІ зазначає, що пізніше Аміхай Еліягу назвав варіант скинути атомну бомбу на Газу "метафорою".

"Будь-кому, у кого є мозок, зрозуміло, що зауваження про атомну бомбу було метафоричним", - заявив він в соціальних мережах.

Аміхай Еліягу вказав, що Ізраїль дійсно має дати непропорційно сильну відповідь на терор, який влаштував ХАМАС проти країни. Це єдина формула, за допомогою якої демократії можуть боротися з терором, акцентував він.

За такі необережні заяви прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху відсторонив Аміхая Еліаху від участі в засіданнях уряду на невизначений термін, повідомляє видання.

The Times of Israil зазначає, що заява міністра у справах спадщини Ізраїлю набула широкого резонансу: її розкритикував весь політичний корпус країни. В тому числі Нетаньяху, який назвав заяву Аміхая Еліаху "відірваною від реальності".

ХАМАС заблокував виїзд з Гази для іноземців

Напередодні CNN повідомив, що ХАМАС заблокував евакуацію з сектору Гази для іноземців. Раніше для громадян інших країн таку можливість відкрив Єгипет.

Як повідомив один американський чиновник телеканалу, терористи ставлять умову: вони будуть заважати евакуації доти, поки до Єгипту не заберуть всіх поранених палестинців.

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