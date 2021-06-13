Біньямін Нетаньяху залишає посаду прем'єр-міністра після 12 років при владі.

У неділю, 13 червня, парламент Ізраїлю затвердив новий склад коаліційного уряду, поклавши край 12-річному правлінню Біньяміна Нетаньяху.

Нетаньяху очолював уряд Ізраїлю рекордні п'ять термінів, пише BBC.

Новим прем'єр-міністром стане екс-міністр оборони, правий політик Нафталі Беннет. Його уряд сформовано в коаліції з центристською партією та її лідером Яїром Лапідом.

Сторони досягли угоди, за умовами якої Беннет буде прем'єр-міністром протягом двох років, а потім поступиться цим місцем Лапіду на два роки до нових парламентських виборів.

Перед початком голосування Беннет звернувся до Кнесету з промовою. Перш за все він подякував Нетаньяху за довгу службу на посаді лідера Ізраїлю.

"Ми не завжди погоджувалися один із одним, але ви обидва багатьом пожертвували на благо держави Ізраїль", - сказав Беннет, звертаючись до Нетаньяху і його дружини Сари.

Беннет також сказав, що у кожного покоління були й будуть свої виклики, і кожному поколінню потрібні свої лідери. За його словами, Нетаньяху зробив дуже багато, але зараз країна зіткнулася з небаченим раніше розколом.

"В історії єврейського народу вже були моменти, коли розбіжності виходили з-під контролю, що піддавало нас великій загрозі", - нагадав Беннет.

Він віддав належне лідеру партії "Єш Атід" ("Є майбутнє") Яіру Лапіду, який зібрав нову коаліцію і проклав дорогу змінам в країні.

"Він проявив велику національну відповідальність, політичну щедрість і терпіння. Без нього ми б тут сьогодні не сиділи", - сказав Беннет.

Перед голосуванням Нетаньяху теж взяв слово в Кнесеті. Він назвав Беннета "фейковим правим", але звинуватив у зраді правого політичного курсу не самого лідера Блоку "Яміна", а його членів, які пішли на угоду з лівоцентристами.

"Я поведу вас проти цього небезпечного лівого уряду, і, з Божою допомогою, ми скоро їх скинемо", - звернувся Нетаньяху до своїх виборців.

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Нова коаліція в Ізраїлі

У новий альянс входять партії, які мають великі ідеологічні розбіжності. Коаліція складається з різних партій - від правих ("Яміна", "Тіква Хадаша" і "російська" партія "Наш дім Ізраїль") до центристських ("Еш Атід" і "Кахоль-лаван"), і до лівих (Лейбористська партія і "Мерец"), на додаток до консервативної ісламістської партії "Об'єднаний арабський список" (РААМ).

Також очікується, що в уряді буде рекордна кількість жінок серед міністрів - вісім. Хоча у партій мало спільного в політичному плані, вони єдині в своєму бажанні поставити крапку в багаторічному правлінні Нетаньяху.

Лідери партій пообіцяли спробувати працювати на основі консенсусу, щоб усунути розбіжності в ізраїльському суспільстві, при цьому слідуючи власним ідеологіям. В основному вони планують не робити радикальних кроків з міжнародних питань і зосередитися на внутрішніх реформах.

Беннет заявив, що його уряд зосередиться на областях, у яких можлива згода, таких як економічні питання або пандемія коронавірусу, уникаючи при цьому більш спірних питань.

"Нікому не доведеться відмовлятися від своєї ідеології, але всім доведеться відкласти реалізацію деяких зі своїх мрій... Ми зосередимося на тому, чого можна досягти, а не на суперечках про те, чого не можемо", - сказав він.

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Автор: Олександр Топчій