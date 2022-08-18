На даний момент законопроект спрямований на узгодження іншим міністерствам, потім його розглянуть парламент і уряд країни.

МВС Латвія запропонувало заборонити повторно видавати тимчасові посвідки на проживання громадянам Росії та Білорусі до літа 2023 року.

Так, як пише Delfi, згідно з поправками до Закону Про імміграцію, латвійським роботодавцям доведеться перервати трудові відносини з громадянами РФ і Білорусі, якщо у тих Немає статусу постійного жителя ЄС.

Наразі законопроект спрямований на узгодження іншим міністерствам, потім його розглянуть парламент і уряд країни.

Міністерство запропонувало зробити ряд винятків і дозволити продовжувати посвідку на проживання тим, хто входить в одну з цих категорій:

люди, які тривалий час знаходяться в Латвії, наприклад, колишні громадяни і негромадяни Латвії;

люди, що знаходяться в Латвії з міркувань гуманності або в інтересах Латвійської держави;

люди, які мають тісні сімейні зв'язки з громадянами або негромадянами Латвії (в тому числі вдови і вдівці, або ті, хто мають спільних дітей).

Також, згідно із запропонованими поправками, продовжити тимчасову посвідку на проживання зможуть студенти і науковці, які після завершення навчання або наукового проекту збираються залишитися в Латвії на термін до дев'яти місяців, щоб знайти роботу або почати бізнес.

МВС пропонує також призупинити видачу довгострокових віз до 30 червня 2023 року. Тут також передбачені винятки, пов'язані з міркуваннями гуманності, непереборною силою, державними інтересами, міжнародними зобов'язаннями та дотриманням нормативних актів ЄС.

Раніше УНІАН писав, що Латвія може анулювати візи і посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України. Балтійська держава розуміє, які жахи творить РФ на території нашої країни.

Нагадаємо, за заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувала обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні 2 тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%. А чиновники з РФ пригрозили відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, запропонує країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

А в Офісі президента України пояснили, чому потрібна така заборона. Вона допоможе громадянам РФ усвідомити відповідальність за війну.

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