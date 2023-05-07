Суд кинув його за ґрати попри те, що у чоловіка була інвалідність.

У колонії Вітебська помер політичний в'язень Микола Климович, засуджений за карикатуру диктатора Олександра Лукашенка.

Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", 61-річний Климович помер у вітебській колонії №3.

Климовича засудили до року колонії за реакцію на карикатуру на Олександра Лукашенка, опубліковану в "Однокласниках". Суд відправив його в колонію попри те, що у чоловіка інвалідність ІІ групи через хворобу серця.

Відео дня

Репресії в Білорусі

Режим Лукашенка влаштував справжнє полювання на людей, що виступають проти нього. Нещодавно Мінський суд засудив нобелівського лауреата Алеся Бяляцького до 10 років позбавлення волі. Троє інших правозахисників отримали від 7 до 9 років колонії.

Крім того, нещодавно українець отримав три роки в'язниці за участь у протестах у Білорусі. У Міністерстві закордонних справ України вважають цей вирок несправедливим та протиправним.

Бояться у білорусі не тільки людей, але й пісні. Нещодавно суд Білорусі визнав "екстремістською" відому українську пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати".

Вас також можуть зацікавити новини: