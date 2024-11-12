На саміті "Групи двадцяти" в Бразилії делегацію Російської Федерації очолюватиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив російський дипломат Марат Бердиєв. "Російську делегацію на цьому заході за дорученням Президента В.В.Путіна очолить міністр закордонних справ С.В.Лавров", - написав він.

За словами Бердиєва, російська сторона наполягатиме на тому, щоб підсумкова декларація саміту формувалася з урахуванням "багатополярних реалій сучасного світу, деполітизованого реагування на актуальні соціально-економічні виклики та реформування глобальних інституцій зі зміцненням ролі країн Світової більшості в їхніх механізмах ухвалення рішень".

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Як відомо, дев'ятнадцята зустріч глав країн "Групи двадцяти" відбуватиметься 18-19 листопада в Ріо-де-Жанейро. У жовтні кремлівський правитель Путін заявив, що не поїде на цю зустріч, оскільки не хоче "порушити нормальну роботу форуму".

Нагадаємо, у березні минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його в незаконній депортації українських дітей. Бразилія ратифікувала Римський статут, тому зобов'язана його заарештувати.

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