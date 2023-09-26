Дівчина втекла з квартири нападника лише через два дні.

36-річний порноактор з Німеччини Генрі Т. зґвалтував 27-річну українку, яку прихистив у себе як біженку.

Як повідомляє Bild, підсудний працює викладачем фортепіано й саксофона і паралельно знімається в порно. На рахунку чоловіка – понад 100 короткометражок. Весною 2022 року він розмістив у мережі Інтернет оголошення про готовність допомогти біженцям з України. 28 травня на берлінському вокзалі він зустрів 27-річну українську письменницю, авторку книг для дітей та запропонував прихисток.

Слідство встановило, що німець замкнув українку у квартирі в районі Кепенік і скоїв щодо неї сексуальне насильство. Жінка прохала про допомогу з балкона та намагалася викликати поліцію. Через два дні їй вдалося втекти. У нападника є власна версіяю

Відео дня

"Раптом вона закричала: "Зґвалтування!" Я закрив їй рота через сусідів. Жодного зґвалтування не було. Я чув, як вона розмовляла телефоном. Вона повідомила до поліції мою адресу. Я роздратувався і дав їй ляпаса. Я замкнув кімнати, щоб вона не взяла ножа. Вона кричала з балкона, я відтягнув її звідти, ми впали на підлогу. Я закрив їй рота", - розповів нападник.

Статевий акт був незахищеним. Генрі пояснив, що регулярно перевіряється на венеричні захворювання через специфіку своєї діяльності, а також не хвилювався, що українка може бути хворою.

"Я порноактор, тому здаю аналізи щокілька тижнів. І вона (українка – ред.) суворо релігійна, а Папа Римський проти презервативів", – сказав Генрі.

Українка дасть свої свідчення 29 вересня. Суд винесе вирок 13 жовтня.

Історії українців за кордоном

Раніше 22-річна Софія Каркадим розбила сім'ю британців, які її прихистили. Вона оселилася в будинку Тоні та Лорни Гарнетт, які перебували в стосунках та виховували двох дітей, хоча й не були одружені.

Стосунки Лорни та Софії не складалися, зокрема, через ревнощі. Незабаром дівчина почала розмірковувати про те, щоб з’їхати від Гарнеттів.

Зрештою між парою спалахнув конфлікт через погане ставлення до українки, який вилився у те, що за 10 днів після приїзду будинок Гарнеттів Ентоні і Софія залишили разом.

Вас також можуть зацікавити новини: