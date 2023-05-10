У міськраді з іронією відреагували на заяву дівчини.

Порноакторку зі Львівщини Джозефіну Джексон, яка нещодавно відвідала Чернівці та поскаржилась на криві дороги у місті, запрошують на роботу у департамент інфраструктури мерії.

Про це у Facebook повідомив директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Григорій Прохоренко.

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"З великою цікавістю ознайомився з дописом пані Джозефіни. І що я можу сказати... У департаменті інфраструктури є вакансія головного спеціаліста сектору поточного ремонту. Це гарна можливість себе реалізувати поза знімальними майданчиками, адже кар'єра акторки не вічна, як і криві дороги в Чернівцях", - відреагував чиновник.

Відвідини порноакторкою Джозефіною Джексон Чернівців: що відомо

Порноактриса Юлія, яка працює під сценічним ім'ям Джозефіна Джексон, родом із міста Золочів Львівської області.

Нещодавно вона відвідала Чернівці та поскаржилася в одній із соцмереж на бруківку у місті.

"Місто мені сподобалося, чимось нагадує Львів, особливо бруківка. І одна і та ж проблема, як у всіх таких містах, де збереглася бруківка, - дорога дуже крива і дуже важко їздити", - поділилася враженнями дівчина.

Вона додала, що загалом місто їй сподобалося. Зокрема, її до вподоби готель у якому вона була, а також вразив міні-бар, який "нечасто зустрінеш навіть у готелях Європи, і плюс дешево".

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