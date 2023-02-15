На засіданні планують говорити про правову "інтеграцію" окупованих українських територій.

22 лютого, напередодні річниці вторгнення РФ в Україну, відбудеться позапланове засідання Ради федерацій. Цього ж дня заплановано й засідання Держдуми.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости" з посиланням на голову комітету Ради федерацій В'ячеслава Тимченка, на позаплановому засіданні планують розглянути "закони про інтеграцію нових суб'єктів РФ", тобто окупованих українських територій, у правове поле Росії.

"На засіданні 22 лютого планується розглянути закони про інтеграцію нових регіонів у правове поле РФ, які мають бути ухвалені до 1 березня", - сказав політик.

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Пропагандисти нагадали, що Рада федерацій традиційно проводить засідання 15 лютого та 1 березня.

Війна в Україні: головні новини

24 лютого війська Російської Федерації здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Окупанти зайшли з території РФ, Білорусі та анексованого Криму. За майже рік війни загарбника не вдалося захопити і втримати жодного великого міста.

Водночас росіяни провели так звані "референдуми" про анексію захоплених територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

До річниці вторгнення Росія розпочала новий наступ на деяких ділянках фронту. Генштаб підтвердив, що кількість ворожих атак зросла. За минулу добу українські воїни відбили атаки біля понад 20 населених пунктів.

Західна розвідка повідомляє, що Росія накопичує поблизу українського кордону літаки та гелікоптери. Це свідчить про те, що Москва може задіяти авіацію для підтримки наземного наступу своїх військ, який захлинається.

Військовий експерт Жданов заявив, що Путін поставив завдання досягти результатів до 21-22 лютого, аби відзвітувати про успіхи на фронті федеральним зборам. До цієї дати окупанти нарощуватимуть зусилля, на плато вийдуть 23-24 лютого і до березня будуть на максимумі можливостей.

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