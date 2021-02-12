Через поширення коронавірусу в країні зросла кількість самогубств серед жінок.

В Японії створять посаду для людини, яка очолить боротьбу із самотністю та ізоляцією в країні.

Читайте такожГенсек ООН назвав світову кризу через пандемію коронавірусу найгіршою за століттяВідповідне доручення дав прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга, пише Nikkei.

За рішенням прем'єра, посаду обійме міністр у справах відновлення життєдіяльності регіонів Тецусі Сакамото. Він буде поєднувати роботу на двох постах.

«Через поширення коронавірусу зросла кількість самогубств серед жінок. Я хочу, щоб ви визначили проблеми та вжили комплексних заходів», - зазначив Суга, звертаючись до Сакамото.

Сакамото також повинен відстежувати стан дитячої бідності в країні, а також координувати допомогу літнім.

Міністр з питань самотності

Варто відзначити, що подібна посада міністра з питань самотності вже є у Великобританії. Її заснувала екс-глава британського уряду Тереза Мей у 2017 році.

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Автор: УНІАН