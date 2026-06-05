У ЄС хочуть позбавити захисту чоловіків з України призовного віку, - міністр міграції Швеції

Міністр міграції Швеції заявив, що цю ідею підтримує більшість міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

Більшість міністрів внутрішніх справ країн ЄС підтримує ідею виключення військовозобов'язаних чоловіків з європейської програми тимчасового захисту для українських біженців. Про це заявив міністр міграції Швеції Йохан Форсселль, пише Politico.

Виступаючи в кулуарах зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі, він зазначив, що міністри "більш-менш одностайно" висловилися за продовження тимчасового захисту для українських біженців. Однак, за його словами, це не стосується чоловіків віком від 23 до 60 років, які підлягають призову до армії.

"Судячи з того, що я чув, я також вважаю, що була сильна підтримка ідеї виключити тих, на кого накладено заборону на виїзд", – підкреслив Форсселль.

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Також міністр у розмові з журналістами висловив упевненість у тому, що Європейська комісія розгляне цю ідею найближчими тижнями.

"Це також те, чого від нас хочуть українці... Комісія дуже уважно вислухала міністрів, особливо тих, кого це стосується найбільше – Чехію, країни Балтії, Польщу, Німеччину та Австрію", – додав єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер.

У виданні нагадали, що дія механізму тимчасового захисту для українців у країнах ЄС закінчується в березні 2027 року. Однак зараз ведуться переговори про продовження програми.

Єврокомісія планує продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС

Раніше єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер розповів, що Європейська комісія готується представити нову пропозицію щодо продовження терміну дії тимчасового захисту для українців, які виїхали до країн-членів Європейського Союзу, рятуючись від війни.

За його словами, Рада ЄС на рівні міністрів юстиції та внутрішніх справ обговорювала можливість продовження дії механізму тимчасового захисту українців після березня 2027 року.

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