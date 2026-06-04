Є кілька ідей: в ЄС обговорять нові правила перебування українських біженців

Зокрема розглядається варіант обмеження захисту для українців з частини регіонів.

В Європі "є кілька ідей" щодо майбутнього надання притулку українським біженцям, які будуть обговорюватися на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес.

"Ми ще не ухвалили жодного рішення, і саме тому ми сьогодні тут, щоб обговорити різні погляди. Повторюю, жодних рішень ухвалено не буде, але принаймні держави-члени висловлять свої думки, і ми побачимо, як ситуація розвиватиметься далі", – сказав Іоаннідес.

Також він відреагував на те, чи може весь ЄС повторити досвід Швейцарії, надаючи захист українцям лише з окремого переліку регіонів:

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"Ми включили це питання до порядку денного, щоб вислухати держави, обмінятися думками та ідеями, щоб надати рекомендації Комісії щодо документа, який вони готують. Тож це одна з ідей, і ми хотіли б також почути думку інших країн".

Захист для українців в Європі: що відомо

Нагадаємо, в березні 2027 року спливає термін надання тимчасового захисту для українців у ЄС. І наразі в Європі обговорюють формати його продовження. Зокрема в Польщі вже заявили, що вони виступають за виключення українських чоловіків призовного віку із системи тимчасового захисту Європейського Союзу. Крім того, Варшава підтримує поступове згортання спеціальних пільг для українських біженців із переходом до стандартних міграційних правил.

Як зазначала представниця Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції і внутрішніх справ Корінна Улльріх, в Європі обговорюють адаптацію правил для захисту українців. Зокрема вона підтвердила можливе обмеження на захист для українських чоловіків мобілізаційного віку.

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