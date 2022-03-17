Високий представник ЄС закликає Путіна припинити війну проти України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що Росія безсоромно бреше про скоєння воєнних злочинів в Україні.

Про це Боррель повідомив у мікроблозі Twitter.

"Війна Росії проти України та її народу триває зараз вже впродовж трьох тижнів. 21 день Росія бомбардує міста України. Скоює воєнні злочини. Робить мішенню цивільних. Морить людей голодом. Вбиває дітей. І безсоромно бреше про це", - наголосив Боррель.

"Війна Путіна повинна припинитися зараз", - заявив Боррель.

Раніше стало відомо, що Росія відмовилася виконати рішення суду ООН щодо припинення війни в Україні.

Міжнародний суд ООН в Гаазі виніс рішення у справі про напад Російської Федерації на Україну. РФ повинна негайно припинити війну.

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