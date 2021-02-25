Ізраїль повертається до культурного життя після затяжного локдауну. На один з перших концертів пускали лише вакцинованих і тих, хто вже перехворів на коронавірус.

Про це повідомляє Times Of Israel.

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Подію в парку Тель-Авіва організували для пенсіонерів. Вона стала однією з перших в країні після вимушеної 11-місячної карантинної перерви.

Карантин в Ізраїлі

  • Театрам, концертним майданчикам, музеям тощо з вечора неділі дозволили проводити публічні заходи з обмеженою кількістю гостей.
  • Обмеження для вакцинованих і невакцинованих в Ізраїлі суттєво відрізняються. Згідно з новими правилами, заходи, спортзали, готелі і молитовні зали в Ізраїлі можна відвідувати лише громадянам з так званою «зеленою перепусткою», що засвідчує двоетапне проходження вакцинації від коронавірусу або те, що її власник перехворів на цю недугу.  
  • Водночас ТРЦ, бібліотеки, музеї та ринки залишаються доступними для всіх категорій населення.
  • Наступні пом’якшення карантину плануються з 7 березня.

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Автор: УНІАН