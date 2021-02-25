Наступні пом’якшення карантину в країні плануються з 7 березня.

Ізраїль повертається до культурного життя після затяжного локдауну. На один з перших концертів пускали лише вакцинованих і тих, хто вже перехворів на коронавірус.

Про це повідомляє Times Of Israel.

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Подію в парку Тель-Авіва організували для пенсіонерів. Вона стала однією з перших в країні після вимушеної 11-місячної карантинної перерви.

Карантин в Ізраїлі

Театрам, концертним майданчикам, музеям тощо з вечора неділі дозволили проводити публічні заходи з обмеженою кількістю гостей.

Обмеження для вакцинованих і невакцинованих в Ізраїлі суттєво відрізняються. Згідно з новими правилами, заходи, спортзали, готелі і молитовні зали в Ізраїлі можна відвідувати лише громадянам з так званою «зеленою перепусткою», що засвідчує двоетапне проходження вакцинації від коронавірусу або те, що її власник перехворів на цю недугу.

Водночас ТРЦ, бібліотеки, музеї та ринки залишаються доступними для всіх категорій населення.

Наступні пом’якшення карантину плануються з 7 березня.

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Автор: УНІАН