Ізраїль повертається до культурного життя після затяжного локдауну. На один з перших концертів пускали лише вакцинованих і тих, хто вже перехворів на коронавірус.
Про це повідомляє Times Of Israel.
Читайте такожFacebook заблокував акаунти військових М'янми
Подію в парку Тель-Авіва організували для пенсіонерів. Вона стала однією з перших в країні після вимушеної 11-місячної карантинної перерви.
Карантин в Ізраїлі
- Театрам, концертним майданчикам, музеям тощо з вечора неділі дозволили проводити публічні заходи з обмеженою кількістю гостей.
- Обмеження для вакцинованих і невакцинованих в Ізраїлі суттєво відрізняються. Згідно з новими правилами, заходи, спортзали, готелі і молитовні зали в Ізраїлі можна відвідувати лише громадянам з так званою «зеленою перепусткою», що засвідчує двоетапне проходження вакцинації від коронавірусу або те, що її власник перехворів на цю недугу.
- Водночас ТРЦ, бібліотеки, музеї та ринки залишаються доступними для всіх категорій населення.
- Наступні пом’якшення карантину плануються з 7 березня.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram