Підбити підсумки дій і рішень Єврокомісії можна буде лише тоді, коли завершиться пандемія.

Віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс визнав наявність помилок у стратегії Європейського Союзу щодо вакцинації від коронавірусу.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дорогиПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Тіммерманса сказав в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel.

"Це правда, що як Брюсселем, так і країнами-членами ЄС були допущені помилки під час замовлення вакцин", - сказав Тіммерманс.

"Я розумію вимоги громадян про те, що ми повинні доставити вакцину якомога швидше. Але слід пам’ятати, якою трагедією це могло б бути, якби одні держави-члени могли дозволити собі вакцину, а інші - ні. Якби ми, як Європейський Союз, не діяли на основі наших спільних цінностей і вакцину могли дозволити собі лише найбагатші, це було б проблемою для всіх, а не лише для бідніших країн. Такі країни, як Німеччина та Нідерланди, які спочатку були об'єднані в альянс вакцинації, також це зрозуміли. Ви бачили, що європейський підхід кращий", - додав віцепрезидент.

За його словами, підбити підсумки дій і рішень Єврокомісії можна буде лише тоді, коли завершиться пандемія.

"Тоді ми зможемо побачити, що ми зробили неправильно, а що правильно. У нинішній же ситуації найважливіше, аби вакцину отримали у всій Європі. Це є необхідною умовою повернення нашого нормального життя", - сказав Тіммерманс.

Що цьому передувало

Раніше Європейська комісія погодилася з позицією кількох країн-членів ЄС у тому, що найбільш справедливим принципом розподілу вакцин від коронавірусу є розподіл пропорційно кількості населення.

Лідери п’яти країн ЄС закликали до переговорів на найвищому рівні для забезпечення "справедливого" розподілу вакцин у блоці, наполягаючи, що за чинної системи до літа країни-члени опиняться у дуже нерівній ситуації.

Напередодні канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що вакцини розподіляються нерівномірно та дорікнув, що контракти з компаніями на постачання були укладені недостатньо прозоро.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН