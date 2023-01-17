Колишній депутат від проросійської Партії регіонів Валентин Демидов став мером російського міста Бєлгород. Раніше він працював у міській раді українського Армянська в Криму.
Як пише російське видання Бел.ru, Демидова обрали мером 33 з 36 депутатів міської ради Бєлгорода. Екс-регіонал почав працювати в російському місті з лютого 2022 року.
Демидов пішов у політику у 2002 році. Тоді він став депутатом міськради українського Армянська. Після цього він вступив у "Партію регіонів", а у 2007 році обійняв посаду міського голови Армянська.
Після Армянська він став заступником губернатора у Бєлгороді, потім перейшов на роботу до міської адміністрації. У мерії російського міста він був радником, а потім став виконувачем обов'язків голови адміністрації.
Доля українських депутатів-зрадників
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про позбавлення повноважень нардепа Олексія Ковальова ("Слуга народу") "у зв'язку з його смертю". Чиновник з Херсонської області перейшов на бік окупантів після російського вторгнення в Україну.
У захопленому російськими окупантами Херсоні у неділю, 25 вересня, ліквідовано зрадника України – колишнього нардепа від проросійської Партії регіонів Олексія Журавка.
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