Екс-регіонал і раніше працював в міській адміністрації Бєлгорода.

Колишній депутат від проросійської Партії регіонів Валентин Демидов став мером російського міста Бєлгород. Раніше він працював у міській раді українського Армянська в Криму.

Як пише російське видання Бел.ru, Демидова обрали мером 33 з 36 депутатів міської ради Бєлгорода. Екс-регіонал почав працювати в російському місті з лютого 2022 року.

Демидов пішов у політику у 2002 році. Тоді він став депутатом міськради українського Армянська. Після цього він вступив у "Партію регіонів", а у 2007 році обійняв посаду міського голови Армянська.

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Після Армянська він став заступником губернатора у Бєлгороді, потім перейшов на роботу до міської адміністрації. У мерії російського міста він був радником, а потім став виконувачем обов'язків голови адміністрації.

Доля українських депутатів-зрадників

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про позбавлення повноважень нардепа Олексія Ковальова ("Слуга народу") "у зв'язку з його смертю". Чиновник з Херсонської області перейшов на бік окупантів після російського вторгнення в Україну.

У захопленому російськими окупантами Херсоні у неділю, 25 вересня, ліквідовано зрадника України – колишнього нардепа від проросійської Партії регіонів Олексія Журавка.

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