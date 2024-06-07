Деякі французькі урядовці також звинувачують Макрона в "інструменталізації українського конфлікту".

Низка французьких політиків не підтримує політику президента Франції Емманюеля Макрона щодо війни в Україні та критикує відправку літаків Mirage Силам оборони, вважаючи, що президент республіки веде "небезпечну гру", повідомляє Le Monde.

"Пан Зеленський не має до цього відношення, але його попросили в останній момент приїхати і втрутитися для цього. Макрон інструменталізував Україну протягом двох років, він робив це під час президентської кампанії, він продовжує це робити, майже до нудоти, це соромно", – наголосив президент "Національного об'єднання" Джордан Барделла.

Водночас лідерка цієї ж партії, яка є однією з найбільш проросійських політиків країни, Марін Ле Пен заявила, що запрошення Зеленського до Франції - лише "бажання маніпулювати думками громадян".

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"Я рада вітати Зеленського в Асамблеї, йому завжди раді, але його візит в п'ятницю, за кілька годин до закінчення кампанії на європейських виборах, це бажання маніпулювати громадською думкою", - сказала вона.

Проти постачання літаків Mirage 2000 виступила також член радикальної лівої партії LFI Манон Обрі. Вона вважає, якщо Франція хоче бути ефективною, то країна повинна "почати з припинення прямого фінансування війни в Україні шляхом прямого фінансування Росії через імпорт російського скрапленого газу".

А генеральний секретар Комуністичної партії Франції Фаб’єн Руссель додав, що зі свого боку засуджує ескалацію та не хоче втягувати свою країну у війну.

"Висилати літаки Mirage 2000. Вислати інструкторів. Завдати удару по російській землі. Президент одноосібно обрав військову ескалацію, перейшовши встановлені ним червоні лінії. Промова Зеленського нічого не змінить. Не дамо втягнути себе у війну", - заявив політик.

Літаки для України: що варто знати

Як писав УНІАН, 6 червня Макрон оголосив, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 та проведе підготовку українських пілотів для керування повітряними суднами. Зазначається, що ці літаки оптимізовані для бою в повітрі.

Якби Mirage-2000 були доступні Україні сьогодні, Сили оборони могли б здійснювати вильоти проти винищувачів-бомбардувальників російських ВПС типу "Сухой", які регулярно бомбардують українські війська і цивільне населення тисячами керованих авіабомб.

Водночас Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що Україні варто накопичувати саме літаки F-16, адже французькі Mirage-2000 можуть стати технологічною пасткою.

"Залишаюсь прихильником підходу щодо збільшення кількості F-16, які мають набагато кращі характеристики. Зараз ми вперлися в темпи підготовки пілотів у США, Румунії, Данії. Виникає питання, де ми будемо готувати пілотів на ці Mirage", - пояснив експерт.

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