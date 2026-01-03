Венесуела ніколи не стане колонією жодної держави - віцепрезидент Родрігес

Віцепрезидент, а тепер тимчасовий президент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що Венесуела готова до відносин з адміністрацією Трампа в рамках законодавства.

В суботу, 3 січня, Делсі Родрігес склала присягу як новий президент Венесуели. Проте, як зазначає The New York Times, прихильники Ніколаса Мадуро, включаючи її саму, як і раніше вважають його законним лідером країни.

Видання зазначає, що Родрігес неодноразово заявляла, що Мадуро є "єдиним президентом" Венесуели. Окрім цього, у тексті на венесуельському державному телебаченні її називали віцепрезидентом.

"У цій країні є тільки один президент, і його ім'я – Ніколас Мадуро Морос", - сказала Родрігес під бурхливі оплески.

При цьому, за її словами, Венесуела готова до поважних відносин з адміністрацією Трампа, але тільки в рамках міжнародного та венесуельського законодавства.

"Це єдиний тип відносин, який я можу прийняти після того, як вони напали і військовим шляхом атакували нашу улюблену країну", - сказала Родрігес.

В публікації вказується, що тимчасовий президент Венесуели Делсі Родрігес продемонструвала силу і єдність у прямому ефірі, виступивши перед нацією в оточенні впливових військових чиновників та інших ключових урядових лідерів, коли вона засуджувала дії США.

Додається, що коли Родрігес представляла кожну особу в прямому ефірі, вони кивали їй на знак поваги, а вона вимагала визнати Мадуро законним президентом Венесуели.

"Якщо є щось, у чому венесуельський народ і ця країна впевнені, то це те, що ми ніколи більше не будемо рабами, що ми ніколи більше не будемо колонією будь-якої імперії, незалежно від її характеру", - заявила Родрігес.

Операція США проти Венесуели: останні подробиці

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що Америка буде "керувати" Венесуелою, допоки там на стабілізується політична ситуація після повалення режиму Ніколаса Мадуро. Очільник Білого дому не став приховувати, що його цікавить нафта в Венесуелі. Трамп пообіцяв, що зробить народ Венесуели "багатим, незалежним і безпечним". Водночас, він пригрозив продовженням військової операції, якщо Венесуела не піде на співпрацю.

Також ми писали, що Трамп опублікував у своїй соцмережі фото Мадуро на борту авіаносця, який прямує до Нью-Йорка. Очільник Білого дому поділився, що США ретельно готувалися до операції із захоплення Мадуро. Він додав, що навіть було побудовано точну копію його будинку. Зазначається, що операцію спочатку планували провести на кілька днів раніше, але перенесли через погоду. Є припущення, що в уряді Венесуели був агент США, який допомагав у відстежуванні пересування президента Венесуели.

