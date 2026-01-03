Трамп почав операцію проти Венесуели: у столиці гримлять потужні вибухи (відео)

У столиці Венесуели Каракасі чути вибухи, над містом працює ППО. Як пише Reuters, над містом видно щонайменше один стовп диму, а південна частина міста, розташована недалеко від великої військової бази, залишилася без електрики.
Оновлено 9.38. Президент США Дональд Трамп наказав завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, включно з військовими об'єктами, пише журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланням на заяви американських чиновників.
Лідер Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану у зв'язку з атакою на країну. Водночас в уряді країни заявили, що "мета атаки США - захоплення венесуельської нафти і корисних копалин".
Оновлено 9.30. На вулицях з'явилася венесуельська бронетехніка, вона стягується до президентського палацу.
CBS News пише, що представники адміністрації Трампа заявили, що їм "відомі" повідомлення про вибухи у Венесуелі та вертольоти над Каракасом.
The New York Times повідомляє, що представниця збройних сил США у Вашингтоні підтвердила повідомлення про вибухи, але відмовилася коментувати можливу роль Америки в цьому.
Тим часом у мережі поширюються кадри ударів по Каракасу, ймовірно, ракетами Tomahawk.
Телеканал Sky News Arabia стверджує, що обстрілу зазнали резиденція міністра оборони Венесуели і порт у столиці країни.
Попередньо, США завдають ударів по порту Каракаса й острову Маргарита в Карибському морі, де розміщена велика кількість військових об'єктів.
Так, Clash Report пише, що удари припали на південь міста - район Форт-Тіуна та авіабазу генералісимуса Франсіско де Міранди. Також під удар потрапила військово-морська база Ла-Гуайра в штаті Варгас на півночі країни - там розташована академія флоту.
Також у мережі поширюються відео, на яких помітили американські десантні вертольоти. Зі свого боку ВПС Венесуели підняли по тривозі винищувачі Су-30МКВ - їх направили на перехоплення американських літаків і вертольотів.
Президент Колумбії Густаво Петро вже відреагував на атаку.
"Прямо зараз вони бомблять Каракас. Увага всьому світу: вони атакували Венесуелу. Вони бомблять ракетами. ОАД і ООН повинні негайно зустрітися", - заявив він.
США офіційно початок операції не коментували.
Венесуела і США - що відомо
Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв наземні операції у Венесуелі на тлі зусиль із чинення тиску на президента Ніколаса Мадуро з метою його відставки. США також завдали понад два десятки ударів по суднах, імовірно причетних до контрабанди наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.
У листопаді минулого року президент США Дональд Трамп надав лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро час, щоб той покинув країну. Після відмови виконати ультиматум, США оголосили про закриття повітряного простору над країною.