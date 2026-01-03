Трамп почав операцію проти Венесуели: у столиці гримлять потужні вибухи (відео)

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану.

У столиці Венесуели Каракасі чути вибухи, над містом працює ППО. Як пише Reuters, над містом видно щонайменше один стовп диму, а південна частина міста, розташована недалеко від великої військової бази, залишилася без електрики.

Оновлено 9.38. Президент США Дональд Трамп наказав завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, включно з військовими об'єктами, пише журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланням на заяви американських чиновників.

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану у зв'язку з атакою на країну. Водночас в уряді країни заявили, що "мета атаки США - захоплення венесуельської нафти і корисних копалин".

Оновлено 9.30. На вулицях з'явилася венесуельська бронетехніка, вона стягується до президентського палацу.

CBS News пише, що представники адміністрації Трампа заявили, що їм "відомі" повідомлення про вибухи у Венесуелі та вертольоти над Каракасом.

The New York Times повідомляє, що представниця збройних сил США у Вашингтоні підтвердила повідомлення про вибухи, але відмовилася коментувати можливу роль Америки в цьому.

Тим часом у мережі поширюються кадри ударів по Каракасу, ймовірно, ракетами Tomahawk.

Телеканал Sky News Arabia стверджує, що обстрілу зазнали резиденція міністра оборони Венесуели і порт у столиці країни.

Попередньо, США завдають ударів по порту Каракаса й острову Маргарита в Карибському морі, де розміщена велика кількість військових об'єктів.

Так, Clash Report пише, що удари припали на південь міста - район Форт-Тіуна та авіабазу генералісимуса Франсіско де Міранди. Також під удар потрапила військово-морська база Ла-Гуайра в штаті Варгас на півночі країни - там розташована академія флоту.

Також у мережі поширюються відео, на яких помітили американські десантні вертольоти. Зі свого боку ВПС Венесуели підняли по тривозі винищувачі Су-30МКВ - їх направили на перехоплення американських літаків і вертольотів.

Президент Колумбії Густаво Петро вже відреагував на атаку.

"Прямо зараз вони бомблять Каракас. Увага всьому світу: вони атакували Венесуелу. Вони бомблять ракетами. ОАД і ООН повинні негайно зустрітися", - заявив він.

США офіційно початок операції не коментували.

Венесуела і США - що відомо

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв наземні операції у Венесуелі на тлі зусиль із чинення тиску на президента Ніколаса Мадуро з метою його відставки. США також завдали понад два десятки ударів по суднах, імовірно причетних до контрабанди наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

У листопаді минулого року президент США Дональд Трамп надав лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро час, щоб той покинув країну. Після відмови виконати ультиматум, США оголосили про закриття повітряного простору над країною.

Вас також можуть зацікавити новини: