Лідерка венесуельської опозиції готова віддати Трампу свою Нобелівську премію миру

Лідерка венесуельскої опозиції Марія Коріна Мачадо готова віддати свою Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу. Про це вона заявила в інтервʼю Fox News.
"Ця нагорода венесуельського народу, безумовно, хочемо вручити її йому та поділитися нею з ним", - сказала Мачадо.
За словами опозиціонерки, вона та увесь народ Венесуели готові це зробити, щоб подякувати Трампу за арешт Ніколаса Мадуро.
"Те, що він зробив, як я вже казала, є історичним. Це величезний крок до демократичного переходу, і я хочу донести це до американського народу", - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2025 року Нобелівський комітет вручив премію миру Мачадо за просування демократичних прав народу Венесуели. Вона спізнилася на церемонію, адже її подорож до Європи була вкрай небезпечною: на неї полював диктатор Ніколас Мадуро, а шляхи виїзду з країни заблокувала армія США.
Весь останній рік лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо переховувалась в укритті від режиму Мадуро після того, як заявила про фальсифікацію президентських виборів у 2024 році. Венесуельська влада ув'язнила сотні її прихильників.
США 3 січня провели операцію у Венесуелі
По столиці Венесуели Каракасу було завдано потужних ударів, тим часом американські військові захопили лідера країни Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес та вивезли у США.
Наразі їх утримують в різних секціях під вартою в Брукліні в закладі, що призначений для утримання підсудних, які потребують посиленого режиму безпеки.