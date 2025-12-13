Опозиціонерка з Венесуели таємно втекла з країни, щоб отримати премію миру

Американський ветеран спецпризначенців розповів приголомшливі деталі про те, як вивозили з Венесуели лідерку опозиції, щоб вона могла особисто отримати Нобелівську премію миру.

Відома усьому світу Марія Коріна Мачадо з Венесуели цього тижня особисто отримала премію миру в Осло. Вона спізнилася на церемонію, адже її подорож до Європи була вкрай небезпечною: на неї полює диктатор Ніколас Мадуро, а шляхи виїзду з країни заблокувала армія США. Допомогти виїхати їй допомогла фірма Grey Bull Rescue американського ветерана, яка спеціалізується на надзвичайних операціях.

Про деталі секретної операції Браян Стерн, ветеран бойових дій, який очолює фірму, розповів в інтерв’ю The New York Times. Він каже, що головним викликом була відомість клієнтки, адже поліція Венесуели продовжує її шукати.

Весь останній рік лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо переховується в укритті від режиму Мадуро після того, як заявила про фальсифікацію президентських виборів у 2024 році. Венесуельська влада ув'язнила сотні її прихильників.

Перший етап евакуації, розповів Стерн, проходив на суші. Мачадо переховувалася у передмісті Каракаса. Разом з кількома прихильниками їй вдалося дістатися прибережного рибальського села, проїхавши до 10 КПП. Її не пізнали, попри відомість та те, що її обличчя було на передвиборчих плакатах.

"Потім почалася ще складніша частина. У вівторок увечері, близько 17:00 за місцевим часом, рибальський човен перевіз її від узбережжя Венесуели до іншого човна, де чекав Стерн. Використовуючи кілька суден, вони провели понад 10 годин, долаючи бурхливі води та високі хвилі, перетинаючи Карибське море, прямуючи до острівної держави Кюрасао", - йдеться у статті.

Вітри та хвилі були лише однією з проблем, адже ділянка моря, яку вони перетинали, перебувала під посиленим наглядом американських військових. Це пов’язано з активізацією зусиль США щодо боротьби з міжнародним наркотрафіком. Як відомо, армія США здійснює удари по човнах, які підозрюють у контрабанді наркотиків.

Щоб зменшити ризик, Стерн міняв човни. Тоді їх шлях був несхожим на звичайні дії наркоділків. Окрім того, він зізнався, що через неофіційні контакти передав інформацію про свою операцію федеральному урядові, щоб США помилково не атакували човен з лідеркою опозиції. Офіційно його слова не підтвердили.

Також Стерн наголосив, що операція була складна через дії розвідок Венесуели, Куби та Росії. Вони очікували, що Мачадо спробує прибути до Норвегії цього тижня, та могли слідкувати за нею в інтересах диктаторського режиму.

З Кюрасао, куди вони прибули рано вранці у середу, Мачадо приватним літаком вирушила до Осло. Однак прибула вона туди на кілька годин пізніше, ніж вручали премію. Від її імені премію миру отримала її донька, з якою вони не бачилися понад два роки.

Що відомо про Марію Мачадо

Як писав УНІАН, у жовтні Нобелевський комітет оголосив венесуельську опозиційну політичну діячку, лідерку демократичних сил Венесуели Марію Коріну Мачадо переможницею у номінації "Премія миру". Так оцінили її "працю з просування демократичних прав народу Венесуели" та її "боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Після того президент США Дональд Трамп, який також маю амбіції отримати цю премію, заявив, що говорив з Мачадо. Вона, за його словами, сказала, що отримає премію на його честь.

Після того, як США почали активні дії у Карибському морі, щоб обмежити режим Мадуро, вона публічно підтримала їх. Вона додала, що ескалація залишається єдиним способом змусити диктатора Мадуро піти з посади.

