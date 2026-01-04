Операція США у Венесуелі - палиця з двома кінцями для Путіна, - Le Monde

Видання міркує, що по суті блискавична операція Вашингтона могла б сподобатися РФ, але є нюанси, через які Путіну варто напружитися.

Захоплення американцями президента Венесуели Ніколаса Мадуро є геополітичним ударом для Кремля, який тепер втрачає ключового партнера і стикається із загрозою для своїх нафтових доходів.

Через кілька годин після оголошення про вражаючу військову операцію США по захопленню Мадуро, український прездент Володимир Зеленський дозволив собі вдатися до мрій, заявивши, що "якщо з диктаторами можна так легко і просто розправлятися, то США знають, що робити далі".

Як пише французьке видання Le Monde, субтитри тут були зайвими, і так було зрозуміло, що Зеленський мав на увазі російського диктатора Володимира Путіна.

Відео дня

Видання міркує, що, по суті, блискавична операція Вашингтона могла б сподобатися РФ, яка порушувала міжнародне право з корисливою метою, напавши на Україну.

"Заявляючи про бажання покласти край стражданням венесуельського народу і захистити американців від наркотичної залежності, США, схоже, хочуть заволодіти нафтовими багатствами цієї країни. Для геополітичних експертів американський наступ має всі ознаки неоколоніалізму", - зазначило видання.

Формально міністерство закордонних справ РФ засудило американську операцію, заявивши, що "приводи США для агресії проти Венесуели безпідставні". Але сам Кремль не прокоментував ситуацію, оскільки Путін, як завжди, вважав за краще спочатку помовчати.

Проте Москва дестабілізована такою демонстрацією сили з боку США.

"Трамп показав свою рішучість і прагнення до ескалації. Це справить сильне враження на Кремль і російську еліту", - прокоментував Кирило Рогов, науковий співробітник Інституту гуманітарних наук у Відні.

Видання додало, що РФ виявилася захопленою зненацька, оскільки за лічені години Трамп домігся того, чого Путіну не вдалося зробити майже 4 роки - ліквідував ворога.

Крім того, як зазначив Пітер Раф, директор Центру Європи та Євразії в Інституті Хадсона, Мадуро був ключовим партнером Путіна в Латинській Америці.

Видання деталізувало, що Путін дуже тепло зустрічав Мадуро на параді в Москві 9 травня 2025 року.

"Усунення Мадуро - це, безумовно, удар по Путіну. Це показує, що російські системи ППО, встановлені навколо Каракаса, і нещодавно підписані угоди про стратегічне партнерство між РФ і Венесуелою - не приносять користі проти американської потужності", - зазначив Раф.

Захоплення Мадуро: новини

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що братиме участь у змінах у Венесуелі після захоплення Ніколаса Мадуро, щоб не допустити приходу до влади такої людини.

А сьогодні Верховний суд Венесуели ухвалив, що посаду виконувачки обов'язків президента країни обійме віцепрезидентка Делсі Родрігес. Суд пояснив своє рішення тим, що призначення Родрігес на цю посаду є важливим "для забезпечення адміністративної спадкоємності та всебічного захисту країни".

Вас також можуть зацікавити новини: