Інженер додав, що пишається тим, що його апарати використовували в Нагірному Карабасі та Україні.

Завдяки українському досвіду у турецького виробника безпілотників "Байрактар" суттєво виросли замовлення й відповідно прибутки.

Bayraktar TB2 чудово показав себе у бою проти російської бронетехніки й артилерії, тому "весь світ" став замовляти таку потужну зброю. Про це заявив конструктор Сельчук Байрактар, співзасновник стамбульської компанії "Baykar", що виробляє безпілотники, повідомляє Reuters.

"Bayraktar TB2 робить те, що повинен – знищує деякі з передових зенітних та артилерійських систем, а також бронетехніку. Весь світ – покупець", – сказав конструктор журналістам на виставці в Баку.

Інженер додав, що пишається тим, що його апарати використовували в Нагірному Карабасі та Україні.

"Це незаконне вторгнення, тож TB2 допомагає шановному народові України захищати свою країну", – зазначив Байрактар.

Конструктор також додав, що лазерна зброя, якою кілька тижнів тому хизувався кремль, заявляючи, що вона здатна засліплювати супутники та нищити безпілотники, проти TB2 недієва. За словами Байрактара, дальність дії такої лазерної зброї обмежена.

Нагадаємо, що у Литві добровольці за три дні назбирали 5 млн євро для закупівлі для України нового безпілотника "Байрактар". Замовником перед Туреччиною виступить литовське міноборони.

Вас також можуть зацікавити новини: