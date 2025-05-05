Сіміон вважає, що потрібно досягти припинення вогню, як того хоче адміністрація США.

Переможець першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон, який виступав проти військової допомоги Україні, заявив, що потрібно досягти припинення вогню, як того хоче адміністрація США. Про це він сказав у коментарі виданню DW Україна.

На запитання про те, чому він виступав проти допомоги Україні, яка є сусідкою Румунії, Сіміон сказав, що допомога зброєю "невигідна Німеччині, Франції, Румунії, Польщі".

"Ми сказали, що будемо сприяти миру, і ми бачимо єдине розв’язання в деескалації цього конфлікту. Допомога зброєю обом сторонам – невигідно Німеччині, Франції, Румунії, Польщі. Ми дуже постраждали від цієї війни, і нам потрібен мир, як того хоче адміністрація Трампа (президента США Дональда Трампа – ред.)", - пояснив кандидат у президенти Румунії.

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За його словами, потрібно "зупинити цю війну", щоб "зупинити будь-які жертви серед цивільного населення".

"Ми повинні зупинити цю війну. Ми повинні зупинити будь-які жертви серед цивільного населення, і саме тому ми повинні досягти припинення вогню. І ми повинні молитися і сподіватися, щоб мирні переговори Дональда Трампа спрацювали", - додав він.

Що відомо про Джордже Сіміона

Як повідомляв раніше УНІАН, 4 травня у першому турі президентських виборів у Румунії з величезним відривом переміг проросійський кандидат Джордже Сіміон. За результатами підрахунку 100% голосів Сіміон набрав 40,96%. Мер Бухареста Нікушор Дан посів друге місце з 20,99% голосів. Сіміон і Дан 18 травня зійдуться у другому турі виборів.

Результати виборів у Румунії можуть вплинути на підтримку України, адже президент цієї країни очолює раду, яка ухвалює рішення про військову авіацію та витрати на оборону. Він має право накласти вето на голосування в ЄС, яке вимагає, щоб 27 членів блоку голосували як єдине ціле. Раніше опозиційний Сіміон неодноразово закликав "відновити кордони Румунії", які існували до Другої світової війни. Вони включають і частину територій України.

Ультраправа партія "Альянс союзу румунів", яку очолює Джордже Сіміон, виступала проти того, щоб Бухарест продовжував постачати зброю в Україну і приймав у себе українських пілотів, які тренуються на винищувачах F-16. Ця партія використовує деякі з тез угорського лідера Віктора Орбана, і її представники хвалять угорського прем'єра як зразок для наслідування в питаннях боротьби з ЛГБТК і протистояння брюссельському "диктату".

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