Джордже Сіміон 18 травня змагатиметься у другому турі з прихильником України Нікушором Даном.

У першому турі виборів президента Румунії перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, значно випередивши всіх своїх суперників.

Як пише Digi24, за результатами підрахунку 100% голосів Сіміон набрав 40,96%. Мер Бухареста Нікушор Дан посів друге місце з 20,99% голосів. При цьому голосування за кордоном показало ще більшу перевагу Сіміона, який отримав 60% голосів, а Дан – 26%.

Сіміон і Дан 18 травня зійдуться у другому турі виборів. При цьому Дан висловив упевненість у своїй майбутній перемозі, хоча й заявив, що другий тур виборів буде нелегким.

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"Це будуть не дебати між особистостями, а між прозахідним курсом для Румунії та антизахідним. Я закликаю всіх румунів долучитися до цієї боротьби", – акцентував він.

Дан балотується як незалежний кандидат з антикорупційною програмою. Він виступає за членство в ЄС та НАТО і займає проукраїнську позицію, виступаючи за необхідність продовження підтримки України у війні.

Також румунські ЗМІ повідомили, що у день виборів офіційні вебсайти румунських державних установ зазнали кібератаки. За даними румунського Національного управління кібербезпеки, окрім сайтів міністерств, постраждали ще сім сайтів держустанов і кандидатів у президенти, зокрема офіційний вебсайт кандидата від урядової коаліції Кріна Антонеску. При цьому відповідальність за кібератаку взяло на себе проросійське хакерське угрупування NoName057(16).

Вибори у Румунії

Наприкінці 2024 року Вищий суд Румунії анулював результати президентських виборів. Причиною назвали те, що РФ могла втрутитися в них.

Зазначають, що уряд Румунії посилив правила передвиборчої кампанії. Ультраправому лідеру Келіну Джорджеску заборонили балотуватися. Під час розслідування з'ясувалося, що він просував свою кандидатуру в соцмережах за допомогою фейкових акаунтів і платного просування. Зараз він перебуває під слідством.

Як писали ЗМІ, новий опозиційний лідер Джордже Сіміон неодноразово закликав "відновити кордони Румунії", які існували до Другої світової війни. Вони включають і частину територій України.

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