З грудня минулого року соцмережа перебуває під посиленою увагою.

Соціальна мережа TikTok оголосила про нові заходи, які спрямовані на захист майбутніх президентських виборів у Румунії після того, як було скасовано попереднє голосування. Про це повідомляє Euractiv.

"Технологічна компанія оголосила, що відкриває виборчий центр в рамках своїх зусиль із забезпечення безпеки президентських виборів, запланованих на 4 і 18 травня", - зазначили у матеріалі.

У повідомленні платформи йдеться про те, що центр, доступ до якого можна отримати через застосунок TikTok, очолить робоча група, яка складається з "експертів з кібербезпеки, оманливих практик, дезінформації та доброчесності виборів".

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У TikTok також заявили, що планують співпрацювати з національними органами влади та організаціями, аби перевіряти факти перед виборами та виявляти онлайн-контент, що порушує правила спільноти.

"Крім того, підписанти Кодексу практики ЄС щодо дезінформації, такі як організації, що займаються перевіркою фактів, і групи громадянського суспільства, запустили систему швидкого оповіщення, також підтвердили в компанії. Це дозволить підписантам Кодексу позначати дезінформацію та контент, який може вплинути на чесність виборів, безпосередньо в TikTok для видалення", - додали в Euractiv.

У виданні нагадали, що з грудня минулого року соцмережа перебуває під посиленою увагою згідно з Законом ЄС про цифрові послуги. Це відбулося після рішення румунських судів анулювати національні вибори.

"Європейська комісія окремо відкрила офіційне провадження, щоб оцінити, чи не зміг TikTok захистити чесність виборів, особливо у зв'язку з його рекомендаційними системами та політикою щодо політичної реклами і платного політичного контенту", - підкреслили у матеріалі.

Таким чином через скасування виборів румунський уряд заявив, що нове голосування відбудеться у травні.

Вибори у Румунії - останні новини

Як писав УНІАН, у Румунії відновили президентську кампанію після її скасування через втручання РФ. Тепер уряд Румунії посилив правила передвиборчої кампанії, а ультраправому проросійському лідеру Келіну Джорджеску заборонили балотуватися.

Під час розслідування стало відомо, що він просував свою кандидатуру в соцмережах за допомогою фейкових акаунтів і платного просування. Наразі політик перебуває під слідством.

Також Reuters повідомляв, що кандидат у президенти Румунії Віктор Понта планує заборонити транзит українського зерна у разі перемоги на виборах. За його словами, він це зробить, аби захистити румунських фермерів.

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