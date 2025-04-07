При цьому він обіцяє і надалі зберігати інші заходи на підтримку України.

Колишній премʼєр-міністр Румунії, а нині кандидат у президенти Віктор Понта заявив, що заборонить транзит українського зерна через чорноморські порти країни в разі перемоги на виборах, аби захистити румунських фермерів.

"Останніми роками існувала політика надання переваги українському зерну з точки зору доступу до портових потужностей на шкоду румунському зерну, і румунські фермери сильно постраждали від цього", – сказав Понта в інтерв'ю агентству Reuters.

При цьому він обіцяє і надалі зберігати інші заходи на підтримку України – мова про транзит зброї та підготовку українських пілотів. Також кандидат у президенти Румунії пообіцяв захистити сусідню Молдову в разі нападу Росії.

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"Я вважаю, що Румунія може підтримати Молдову в разі агресії. Реально Румунія не може підтримати іншу країну – чи то Україну, чи іншу. Але вона має можливість зробити це для Молдови", – пояснив Понта.

Зазначимо, що в травні Румунія проведе повторні президентські вибори після того як результати голосування в грудні 2024 року було анульовано через російське втручання.

Експорт української продукції: останні новини

Через запроваджені американським президентом Дональдом Трампом величезні мита Україна може бути в плюсі. Українська кукурудза здатна частково замістити американську в разі запровадження мит у відповідь з боку країн, які зачепила торговельна війна лідера США. Як пише Reuters, Україна експортувала майже 30 мільйонів тонн у сезоні 2023/24 і, ймовірно, відправить 22 мільйони тонн у 2024/25.

Раніше стало відомо, що Україна вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту замороженої малини. Показник досяг 65 тисяч тонн, а зростання за рік становило 34%.

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