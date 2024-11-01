Він додав, що в разі перемоги Камали Гарріс буде продовжено політику чинного президента США Джо Байдена.

Якщо Дональд Трамп буде обраний президентом США, то не допустить поразки України у війні проти РФ за своєї каденції. Таку думку висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

Політик на Київському безпековому форумі зазначив, що кандидат у президенти Дональд Трамп прагнутиме уникнути поразки України у війні з РФ, оскільки не захоче бути відповідальним за це.

При цьому Волкер зазначив, що наразі команда Трампа розділена: частина підтримує Україну, а частина - ні.

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Він додав, що в разі перемоги Камали Гарріс, щодо України буде продовжено політику чинного президента США Джо Байдена. На його думку, вже зараз важливо готуватися до можливого припинення вогню до 2025 року, коли НАТО прагнутиме стримувати РФ від нової агресії.

Заяви Волкера про війну в Україні

Наприкінці вересня Курт Волкер заявляв, що Адміністрація президента США Джо Байдена може ще до виборів або одразу після них послабити обмеження на удари України по території РФ. Водночас Волкер не виключив, що Дональд Трамп, у разі його перемоги на виборах, може піти ще далі.

На його думку, будь-яка адміністрація США в майбутньому буде виходити з того, що Україна повинна зблизитися з НАТО.

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