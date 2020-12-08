Партія Орбана – націонал-демократи – на парламентських виборах посіла друге місце – з 25,5% та 25,11%.

Прем’єр-міністр Румунії Людовік Орбан подав у відставку після програшу своєї партії на парламентських виборах.

Про це пише Європейська правда з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Переможцем на виборах, за попередніми підрахунками, стала партії соціал-демократів. Очільник цієї політичної сили Лівіу Драгня зараз ув’язнений за зловживання владою.

Соціал-демократи отримали 30,2% голосів на виборах до Сенату і 29,8% до Палати депутатів.

Тоді як партія Орбана – націонал-демократи – посіла друге місце – з 25,5% та 25,11%. Прем’єр пізніше додав, що все ще сподівається на формування ним коаліції, попри перемогу опонентів.

Водночас ЗМІ сумніваються, що соціал-лібералам вдасться сформувати парламентську більшість, оскільки у правлячої партії більше потенційних союзників. Очікується, що коаліцію з партією прем’єра можуть сформувати правоцентристський альянс USR-PLUS, що за результатами зайняв третє місце.

До румунського парламенту також можуть ввійти Демократичний альянс угорців Румунії та ультраправа націоналістична партія «Альянс за румунську єдність».

Тимчасовим главою уряду призначений міністр оборони Ніколае Чука. Імовірними претендентами на крісло прем’єра ЗМІ називають чинного керівника служби внутрішньої безпеки Едуарда Хеллвіга та лідера USR-PLUS Дачіана Чолоша.

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Автор: УНІАН