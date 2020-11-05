Демократи в результаті підрахунку голосів, швидше за все, отримають 226 мандатів, а республіканці - 209.

Демократична партія США, найімовірніше, отримає більшість у Палаті представників країни.

Про це повідомляє NBC News.

Демократи в результаті підрахунку голосів, швидше за все, отримають 226 мандатів, а республіканці - 209. Для контролю над нижньою палатою парламенту необхідно мати в розпорядженні 218 місць.

При цьому республіканці залишили за собою більшість у Сенаті.

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Вибори в США

У США завершилося голосування на виборах. Різниця в голосах за кандидатів у президенти Америки - Дональда Трампа і Джо Байдена - мінімальна, тому інтрига тримається до останнього. Для перемоги кандидату необхідні 270 голосів.

УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється

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Автор: УНІАН